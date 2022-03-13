SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Türkiye'nin bonservis rekorunu kırıyor! Uğurcan Çakır, dünyanın en zengin takımına gidiyor...

Son dakika: Türkiye'nin bonservis rekorunu kırıyor! Uğurcan Çakır, dünyanın en zengin takımına gidiyor...

13.03.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un ve Türkiye'nin en iyi kalecileri arasında gösterilen Uğurcan Çakır yuvadan uçuyor... Takımının şampiyonluk yürüyüşünde büyük rol oynayan milli futbolcuya dünyanın en zengin kulübü Newcastle United talip oldu. Rekor bir bedelle İngiltere'ye gitmeye hazırlanan Uğurcan'ın yeni sezonda Newcastle United forması giymesi bekleniyor.

Son dakika: Türkiye'nin bonservis rekorunu kırıyor! Uğurcan Çakır, dünyanın en zengin takımına gidiyor...
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika transfer haberleri... Suudi Arabistan prensi Muhammed bin Selman, transfer çalışmalarına başladı. Uzun vadede takımını yıldızlar karması yapması beklenen Selman, kaleci hamlesini Türkiye'den yapmayı planlıyor. Trabzonspor'un yükselen yeteneği Uğurcan Çakır'ı gözüne kestiren Selman, rekor bir bonservis ile bu transferi bitirecek.

25 MİLYON EURO

632x314-trabzonspor-transfer-haberleri-fransizlar-duyurdu-ugurcan-cakira-dev-talip-1644309938212

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için 25 milyon euro gibi bir bedel istediği öğrenildi. Genç kalecinin de İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Ligde gösterdiği performansla dünya devlerine göz kırpan Uğurcan Çakır'ın önümüzdeki sezon takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TÜRKİYE REKORU KIRACAK

anadoluimages_17659420

Uğurcan Çakır'ın Newcastle United'a 25 milyon euro'ya transfer olması durumunda Türkiye rekoru kırılacak. Bir kaleciye ödenen en yüksek bonservis olarak tarihe geçecek bu rakam sonrası Uğurcan'ın transferi gerçekleşecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcı: Daha şampiyon olmadıkAvcı: Daha şampiyon olmadık
İspanya ona hayran kaldı! "Bu ismi kesinlikle not alın"İspanya ona hayran kaldı! "Bu ismi kesinlikle not alın"
Cüneyt Çakır, dünyanın en iyi ligine transfer oluyor!Cüneyt Çakır, dünyanın en iyi ligine transfer oluyor!
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Uğurcan Çakır son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus füzeleri Polonya sınırındaki NATO üssünü vurdu

Rus füzeleri Polonya sınırındaki NATO üssünü vurdu

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Barcelona gerçeği ortaya çıktı, Messi'ye benzetilmiş

Barcelona gerçeği ortaya çıktı, Messi'ye benzetilmiş

Trabzonspor-Göztepe maçında saha karıştı! Kaleci bile kart gördü...

Trabzonspor-Göztepe maçında saha karıştı! Kaleci bile kart gördü...

Cristiano Ronaldo futbol tarihine geçti! Bu rekoru kimse kıramaz...

Cristiano Ronaldo futbol tarihine geçti! Bu rekoru kimse kıramaz...

Beşiktaş'tan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a çok sert yanıt

Beşiktaş'tan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a çok sert yanıt

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kovulduğu iddiası! Furkan Dede açıkladı

Kovulduğu iddiası! Furkan Dede açıkladı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Rus fenomen gözyaşlarıyla isyan etti! “Bu benim hayatım”

Rus fenomen gözyaşlarıyla isyan etti! “Bu benim hayatım”

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.