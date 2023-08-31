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Son dakika: Twente - Fenerbahçe maçında bir garip an! Osayi'nin kramponunu fırlatan futbolcuya Becao'dan olay tepki: 'Sorunun mu var?'

31.08.2023 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Twente deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler; 5-1'in rövanşında konuk olduğu Hollanda temsilcisi karşısında kontrollü bir oyun sergilerken, karşılaşmanın 26. dakikasında yaşanan bir pozisyon sosyal medyanın gündemine oturdu. Fenerbahçeli Rodrigo Becao'nun rakibine tepkisi ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Twente ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertlilerin, 5-1'in rövanşında kozlarını paylaştığı Hollanda temsilcisinin futbolcularının gerginliği dikkat çekti.

De Grolsch Veste'de oynanan maçın 26. dakikasında yaşanan bir pozisyon, sosyal medyanın gündemine düştü.

KRAMPONU SAHA DIŞINA ATTI

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Ev sahibi ekip Twente'nin orta saha oyuncusu Sadilek, ikili mücadele sonrasında Osayi-Samuel'in ayağından çıkan kramponu saha dışına fırlattı.

"KAFANDA SORUN MU VAR?"

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Çek futbolcunun bu hareketi sonrasında sarı - lacivertli futbolcular oldukça sinirlenirken, Rodrigo Becao'nun tepkisi dikkat çekti.

Rakibiyle konuşan Brezilyalı stoper, eliyle yaptığı işaretle "Kafanda sorun mu var?" dedi. Becao'nun hareketi Fenerbahçeli taraftarların desteğini topladı.

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