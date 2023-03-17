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Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! Sevilla'nın rakibi...

17.03.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde eyrek ve yarı final eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Fenerbahçe'yi son 16 turunda eleyen Sevilla'nın rakibi Manchester United oldu.

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! Sevilla'nın rakibi...

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle çekildi.

FİNAL BUDAPEŞTE'DE

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Aynı ülkeden takımların birbiriyle eşleşmesine izin verilen kuralarda, çeyrek final ilk maçları 13 Nisan'da, rövanşları 20 Nisan'da oynanacak. Yarı final etaplarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkas Arena'da oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

ÇEYREK FİNAL

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Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya)

Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya)

YARI FİNAL

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Juventus (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz) / Manchester United (İngiltere)-Sevilla (İspanya)

Feyenoord (Hollanda)-Roma (İtalya) / Bayer Leverkusen (Almanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

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