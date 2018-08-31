Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar belli oldu. 4 torbanın yer alacağı kurada dün akşam Sırbistan ekibi Partizan’ı yenerek gruplara kalan Beşiktaş, 57 bin puanla seribaşı olarak birinci torbada yer aldı.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI...

A GRUBU

Bayer Leverkusen

Ludogorets

Zurich

AEK Larnaca

B GRUBU

Salzburg

Celtic

Leipzig

Rosenborg

C GRUBU

Zenit

Kobenhavn

Bordeaux

Slavia Prag

D GRUBU

Anderlecht

FENERBAHÇE

Dinamo Zagreb

Spartak Trnava

E GRUBU

Arsenal

Sporting

Qarabag

Vorskla

F GRUBU

Olympiakos

Milan

Real Betis

Dudelange

G GRUBU

Villarreal

Rapid Wien

Spartak Moskova

Rangers

H GRUBU

Lazio

Marsilya

Eintracht Frankfurt

Limassol

I GRUBU

BEŞİKTAŞ

Genk

Malmö

Sarpsborg

J GRUBU

Sevilla

Krasnodar

Standart Liege

AKHİSAR

K GRUBU

Dinamo Kiev

Astana

Rennes

Jablonec

L GRUBU

Chelsea

PAOK

BATE Borisov

Vidi

FENERBAHÇE, 2. TORBAYA YÜKSELMİŞTİ

Şok bir sonuçla birinci torbada yer alan Rusya’dan Zenit ve İsviçre’den Basel’in elenmeleri sonrası normalde üçüncü torbada olan Fenerbahçe ise ikinci torbaya kadar yükseldi. İkinci kategoride de Kanarya ile birlikte Marsilya, Milan ve Real Betis gibi kulüpler olacak. 48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar 4’erli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA’daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta yer alamayacak.