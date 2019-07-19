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SON DAKİKA | UEFA'dan Fenerbahçe kararı: Men cezası yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.07.2019 17:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; UEFA, Fenerbahçe'ye Avrupa'dan men cezası vermeyecek. Finansal Fair-Play çerçevesinde çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

SON DAKİKA | UEFA'dan Fenerbahçe kararı: Men cezası yok

UEFA'dan Fenerbahçe için son dakika kararı... A Spor'da yer alan habere göre, UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermeyecek. Finansal Fair-Play çerçevesinde çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
uefa Fenerbahçe finansal fair play

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