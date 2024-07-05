SON DAKİKA | UEFA'dan Merih Demiral'a 'Bozkurt' cezası! TFF, itiraz için CAS'a gidiyor... Hollanda maçında oynayacak mı?

Son dakika: UEFA, Avusturya maçında attığı goller sonrası bozkurt işareti yapan A Milli Takım'ı futbolcusu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. TFF, cezaya itiraz için CAS'a gidiyor.
Habertürk yayınına katılan Avukat Ercan Sevimdaş, "Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı?" sorusuna yanıt verirken, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bir yürütmesinin durdurulması kararı talep edilebilir. Muhtemel de TFF'nin avukatları bunu talep edilecektir. Bu kararla birlikte Merih bu akşam sahada yer alabilecektir diye düşünüyorum"
UEFA, İngiliz futbolcu Bellingham’ın İngiltere-Slovakya maçında rakip taraftara cinsel organıyla hareket yapmasına ertelenmiş 1 maç cezası verdi.
UEFA'nın Merih Demiral'ın yapmış olduğu 'bozkurt' işaretine ise 2 maç men cezası vermesi kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.