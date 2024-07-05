SON DAKİKA | UEFA'dan Merih Demiral'a 'Bozkurt' cezası! TFF, itiraz için CAS'a gidiyor... Hollanda maçında oynayacak mı?

Son dakika: UEFA, Avusturya maçında attığı goller sonrası bozkurt işareti yapan A Milli Takım'ı futbolcusu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. TFF, cezaya itiraz için CAS'a gidiyor.

MERİH DEMİRAL HOLLANDA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Habertürk yayınına katılan Avukat Ercan Sevimdaş, "Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı?" sorusuna yanıt verirken, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir yürütmesinin durdurulması kararı talep edilebilir. Muhtemel de TFF'nin avukatları bunu talep edilecektir. Bu kararla birlikte Merih bu akşam sahada yer alabilecektir diye düşünüyorum"

UEFA'DAN ÇİFTE STANDART

UEFA, İngiliz futbolcu Bellingham’ın İngiltere-Slovakya maçında rakip taraftara cinsel organıyla hareket yapmasına ertelenmiş 1 maç cezası verdi.

UEFA'nın Merih Demiral'ın yapmış olduğu 'bozkurt' işaretine ise 2 maç men cezası vermesi kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





