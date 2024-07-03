Son dakika | UEFA'dan Merih Demiral'a soruşturma! Gol sevincini 'bozkurt' işaretiyle kutlamıştı

Son dakika haberi: UEFA, Türkiye-Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada; "Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?



Dün A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Leipzig’de oynadığı Avusturya’yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükselmişti. Mücadelede iki gol atan savunma oyuncusu Merih Demiral'ın attığı gollerden sonrası 'bozkurt' işareti yaparak sevinmesi gündem olmuştu.

MAÇ SONU SEBEBİNİ AÇIKLAMIŞTI

Merih Demiral maçtan sonra sevinci hakkında yaptığı açıklamada, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum!" sözlerini sarf etmişti.

BAKANDAN DESTEK PAYLAŞIMI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA'nın Merih Demiral hakkında soruşturma açması hakkında bir paylaşımda bulundu. Merih Demiral'ın 'Bozkurt' selamı verdiği fotoğrafı paylaşan Bak, "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." ifadelerini kullandı.





