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Son dakika: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu!

15.06.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ve İttifak Holding Konyaspor'un rakipleri gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu. Başakşehir İsrail temsilcisi Maccabi Netenya ile, Konyaspor ise Belarus temsilcisi BATE Borisov ile eşleşti. İşte detaylar...

Son dakika: UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu!

Süper Lig'i Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada tamamlayan Konyaspor ile lige 4. sırada nokta koyan Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, İsrail ekibi Maccabi Netanya ile eşleşirken, İttifak Holding Konyaspor Belarus temsilcisi BATE Borisov'a rakip oldu.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da oynanacak.

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Süper Lig Konyaspor Başakşehir
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