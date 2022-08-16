SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu! Fırtına turu Trabzon'a bıraktı

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Parken Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı.

İLK YARIDA TEK GOL!

Özellikle ilk yarısı kıyasıya bir rekabete sahne olan mücadelenin henüz 9. dakikasında temsilcimiz Claesson'un ayağından gelen golle 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla geçilirken, ikinci yarının başında bu kez Lerager sahneye çıktı. Danimarkalı orta saha 48. dakikada takımının ikinci golünü kaydederken, mücadelenin de skorunu belirlemiş oldu.

RÖVANŞ 24 AĞUSTOS'TA

Eşleşmenin ilk ayağında rakibine 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, bu skorla turu zora soktu. Temsilcimiz rövanş karşılaşmasında rakibini 24 Ağustos'ta kendi sahasında konuk edecek. Bordo-mavililer'in tur atlaması için Danimarka temsilcisini en az 2 farkla mağlup etmesi gerekirken herhangi tek farklı bir skorda mücadele uzatmaya gidecek.

KOPENHAG - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Calesson, Zeca, Lerager, Biel, Haraldsson, Falk, Kristiansen

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Kouassi, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius

