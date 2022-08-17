Son dakika: Uğur Çiftçi öyle bir şey dedi ki! İsveçli gazeteciler şaşkına döndü

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsveç ekiplerinden Malmö ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da Yeni Malmö Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Rıza Çalımbay ve tecrübeli futbolcu Uğur Çiftçi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalımbay karşılaşmaya dair yaptığı değerlendirmede Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerde Malmö'ye karşı oynadığını hatırlatan Çalımbay, İsveç ekibine karşı kıran kırana maçlar yaptığını aktardı.

"ZOR BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ"

"Çok zor bir rakiple oynayacağız." diyen tecrübeli teknik adam "Malmö, oyun disiplini mükemmel bir takım. Hiçbir zaman değişmeyen bir takım. Hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında görünen bir takım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Avantajları bizden önce sezon açmaları. Gayet iyi gidiyorlar. Son maçlarını seyrettirdik. Gayet iyiler. Klasik bir oyun düzenleri ve biçimleri var." ifadelerini kullandı.

İSVEÇLİ GAZETECİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Rıza Çalımbay'ın ardından konuşan Uğur Çiftçi de maçın çok zor geçeceğini dile getirirken, İsveçli gazeteciler ile oldukça ilginç bir diyalog yaşadı. İsveçli gazetecinin kendisine yönelttiği "Eşleşmede favori hangi takım?" sorusuna "Biziz" şeklinde yanıt veren Çiftçi'ye İsveçli gazeteci bu kez "Neden?" sorusunu yöneltti. Bu soru üzerine ise Çiftçi "Ne dememi bekliyor şimdi, sizsiniz dememi mi bekliyor?" ifadelerini kullanırken Rıza Çalımbay ise "Normal ya" yorumunda bulundu.

"TAKIMIMA GÜVENİYORUM"

Yaşanan bu ilginç diyalogun ardından Çiftçi, “Rakibimizi iyi analiz ettik. İyi çalıştık. Buradan alacağımız iyi bir sonuçla Sivas’a avantajlı bir şekilde dönmek istiyoruz. Maçın favorisi tabii ki biziz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama Sivas’ta da avantajlı bir şekilde tur atlamak istiyoruz. Takımıma arkadaşlarıma güveniyorum. Futbol bu, üç ihtimali var ama tur atlayan taraf biz olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



