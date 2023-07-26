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Son dakika: Uğurcan Çakır'dan Galatasaray'a dev gönderme! Trabzonspor paylaştı: "İmzalı formamı alabilirsin"

26.07.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu sezon yaptığı transferlerle Türk ve dünya basınında dikkat çeken Galatasaray'ın gündeminde olan ismin Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır olduğu öne sürülmüştü. Sarı - kırmızılıların oyuncuya teklifte bulunduğu iddia edilirken, bordo - mavili kulübün hesabından flaş bir paylaşım yapıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in başlaması için geri sayıma geçilirken, devam eden transfer döneminde sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Son olarak Wilfried Zaha'yı Fenerbahçe'ye çalım atarak kadrosuna katan Galatasaray'ın gündeminde Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın bulunduğu iddia edilmişti.

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Milli kaleci için sarı - kırmızılı kulübün girişimlerde bulunduğu, Çakır'ın da ayrılığa sıcak baktığı öne sürülmüştü.

TRABZONSPOR'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

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Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor'un resmi hesabından Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir paylaşım geldi.

"İMZALI FORMAMI ALABİLİRSİN"

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Bordo - mavili kulübün Twitter hesabından "göz kırpma" emojisinin bulunduğu video paylaşıldı. Görüntülerde Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor formasını imzaladığı ve "İmzalı formamı TS Club'dan alabilirsin" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

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Deneyimli eldivenin sözlerinin ardından göz kırpması da dikkat çekti.

Trabzonspor'dan yapılan paylaşım, Galatasaray'ın gündeminde yer alan oyuncu tarafından gönderme olarak yorumlandı.

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