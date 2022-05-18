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Son dakika: Uğurcan Çakır için Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer sinyali! "Hayırlı olsun!"

18.05.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır için Avrupa kulüplerinin teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edilmişti. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, başarılı kaleci ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu ve "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Uğurcan Çakır için Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer sinyali! "Hayırlı olsun!"
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'da İngiltere Premier Lig hayali kuran ve başta Newcastle United olmak üzere İngiltere'den talipleri olan Uğurcan Çakır, adım adım transferine yaklaşıyor. Sezon boyunca 'önce şampiyonluk sonra transfer' stratejisiyle hareket eden Uğurcan Çakır, muradına ermek üzere.

"KAPTANA YAKIŞAN İFADELER"

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Sabah'a konuşan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır transferiyle ilgili çok konuşulacak ifadeler sarf etti. Uğurcan Çakır'ın "İyi bir teklif halinde ayrılmak isterim" sözlerinin hatırlatıldığı Ahmet Ağaoğlu, "Uğurcan'ın bu ifadeleri aslında bir kaptana yakışan ifadeler. Burada sadece kendi çıkarını ön planda tutmayıp kulübün dengelerini de çok iyi biliyor" dedi.

"UĞURCAN ÇAKIR İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Ahmet Ağaoğlu TFF Başkanı mı olacak?

Sözlerinin devamında Uğurcan Çakır transferinin son durumuna değinen Ahmet Ağaoğlu, bir şey söylemek için henüz erken olduğunu belirtirken "Uğurcan Çakır için hayırlı olsun" sözleri dikkat çekti.

NEWCASTLE İDDİASI

Öte yandan Uğurcan Çakır'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United tarafından ciddi şekilde istendiği ve 30 milyon euro'luk teklif yapılacağı iddia edilmişti.

"3 FUTBOLCUYLA ANLAŞMA NOKTASINA GELDİK"

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Ayrıca Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda 3 futbolcuyla anlaşma noktasına geldiklerini de belirtti.

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