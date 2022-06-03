Son dakika: Ümraniyespor Araplara mı satılıyor? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Ümraniyespor için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu iddianın ardından sosyal medya adeta karıştı. Ajansspor'da yer alan habere göre; Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gayrimenkul şirketi Emaar, Ümraniyespor'u satın almak için teklif yaptı. Haberde iki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

ÜMRANİYE CEPHESİ YALANLAMADI

Bu iddiaların konuşulmasının ardından Ümraniyespor cephesinden henüz bir yalanlama gelmemesi ise doğruluk payını arttırdı. Sosyal medyada bu konunun ardından taraftarlar ''Şampiyon belli oldu. Araplar Ümraniyespor'u satın alırsa transferler çok büyük olur" şeklinde yorumlar yaptı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan teknik direktör Recep Uçar ile devam edecek olan İstanbul temsilcisi, iç ve dış transfer çalışmalarına başladı.Kaleci Burak Öğür ile yollarını ayıran Ümraniyespor, Idrissa Camara ile yeni sezon için pazartesi günü görüşme yapacak.

LİGİ 2. SIRADA TAMAMLADI

Ümraniyespor tarihi bir başarı göstererek Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ümraniyespor, Spor Toto 1.Ligi averaj ile 2. sırada tamamladı. İstanbul ekibi lider Ankaragücü ile birlikte ligi 70 puan toplayarak noktaladı.



