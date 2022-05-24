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  4. Son dakika: Umut Bozok, Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'e 'Evet' dedi!

Son dakika: Umut Bozok, Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'e 'Evet' dedi!

24.05.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile yönetimi yıllık kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı camia, tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı almıştı. Başkan adayları da bu sezon Süper Lig'de gol krallığına ulaşan Umut Bozok ile ön protokol imzaladı. İşte detaylar...

Son dakika: Umut Bozok, Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'e 'Evet' dedi!
Umut Bozok

Umut Bozok

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Son dakika haberleri: Galatasaray camiası, sabırsızlıkla 11 Haziran'daki seçimi bekliyor. Başkan adayları, seçim öncesinde çalışmalarına hız verirken gündeme flaş bir iddia geldi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 20 golle tamamlayan Kasımpaşalı Umut Bozok, 2012-2013 sezonundan bu yana gol kralı olma başarısını gösteren ilk yerli oyuncu oldu.

"EVET" DEDİ

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Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok, hem Dursun Özbek hem de Eşref Hamamcıoğlu'na 'Evet' dedi.

Daha önce Galatasaraylı olduğunu açıklayan, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini itiraf eden golcü oyuncu, bonservisinin halledilmesi durumunda sarı-kırmızılı formayı giymekten gurur duyacağını tekrarladı.

4 MİLYON EURO'YA SATMAK İSTİYORLAR

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Umut'un bonservisi Fransa'nın Lorient takımında. Satın alma hakkı da Kasımpaşa'da. Kasımpaşa'nın, 800 bin euroluk bu hakkı kullandıktan sonra 4 milyon euroluk bir rakama Umut'u bırakmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.

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Galatasaray Futbol Kulübü Kasımpaşa son dakika haberi
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