SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Ünlü gazeteci, Fenerbahçe'nin istediği kalecileri sıraladı ve stoper transferini açıkladı!

Son dakika: Ünlü gazeteci, Fenerbahçe'nin istediği kalecileri sıraladı ve stoper transferini açıkladı!

14.07.2023 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kaleci transferi yapmayı planlayan sarı - lacivertlilerin gündeminde yer alan isimleri ise ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu. İtalyan gazeteci, Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic ve Keylor Navas'ı istediğini öne sürerken, stoper transferini de bitirmek üzere olduğunu kaydetti. İşte detaylar...

Son dakika: Ünlü gazeteci, Fenerbahçe'nin istediği kalecileri sıraladı ve stoper transferini açıkladı!

Son dakika haberleri: Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ve Umut Nayir'i katan sarı - lacivertlilerde flaş isimler gündeme geldi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, kaleci transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic ve Keylor Navas'ı istediğini öne sürdü.

Romano; sarı - lacivertlilerin savunma hattına Rodrigo Becao'yu getireceğini ve bu transferin ardından kaleci takviyesini de açıklayacağını duyurdu. İtalyan gazetecinin bu haberi, sosyal medyada geniş yer buldu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Dinamo Zagreb'de forma giyen Livakovic için 8 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ifade edildi. PSG ile 1 yıl sözleşmesi kalan Keylor Navas'ın maliyetinin ise Livakovic'e oranla daha düşük olması, sarı - lacivertlilerin iştahını kabarttığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürpriz ortaya çıktı! 1 milyon euroya imza...Sürpriz ortaya çıktı! 1 milyon euroya imza...
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe keylor navas atan dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to alexand iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Resmen vahşet! Yavru kedileri parçalara ayırarak mikrodalgada pişirdi

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.