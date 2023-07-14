Son dakika: Ünlü gazeteci, Fenerbahçe'nin istediği kalecileri sıraladı ve stoper transferini açıkladı!

Son dakika haberleri: Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ve Umut Nayir'i katan sarı - lacivertlilerde flaş isimler gündeme geldi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, kaleci transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic ve Keylor Navas'ı istediğini öne sürdü.

Romano; sarı - lacivertlilerin savunma hattına Rodrigo Becao'yu getireceğini ve bu transferin ardından kaleci takviyesini de açıklayacağını duyurdu. İtalyan gazetecinin bu haberi, sosyal medyada geniş yer buldu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Dinamo Zagreb'de forma giyen Livakovic için 8 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ifade edildi. PSG ile 1 yıl sözleşmesi kalan Keylor Navas'ın maliyetinin ise Livakovic'e oranla daha düşük olması, sarı - lacivertlilerin iştahını kabarttığı belirtildi.

