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Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 16:03 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy, 2011 Türkiye ikinci güzeli oyuncu Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay’ın da aralarında bulunduğu 34 kişi yargılanıyordu

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, 2011 Türkiye ikinci güzeli oyuncu Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay’ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı davada mahkeme 5 yıl sonra kararını açıkladı.

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ÇAĞATAY ULUSOY GİZEM KARACA VE CENK EREN'E HAPİS

Şarkıcı Cenk Eren hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 3 ay, DJ Nuri Kösem ile Selin Boronkay hakkında ise 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Oyuncu Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy ile Yusuf Akgün hakkında da uyuşturucu ticareti suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası verildi.

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SELİN BORANKAY KİMDİR?

Bir dönem, Çağatay Ulusoy, kendinden 15 yaş büyük menajeri Selin Boronkay’la birlikte olduğu söylentileriyle gündemde oturmuş, Ulusoy verdiği bir röportajda bu iddiaları yalanlamıştı.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
diğerlerine neden ceza yok ?
yarin kahraman olur boy boy tvlerde poz verirler.Biz yapsak sokaga cikacak yüzümüz olmaz...
6yıl nedir ya uyuşturucu ticareti için.
beter olun
ilahi adalet
Yatıyolar mı..yoksa denetimli mi..
uyuşturucu ticaretinin suçu 6 yıl mı yani. sanatçı olduğundan mı 6 yıl yoksa yasalar mı böyle. müebbet verin uyuşturucu satıcılarına!!!
yalaka yandaş olsalardı hiç ceza alamayacaklardi o yüzden diğerlerine ceza yok.
gizem karaca evlenirken burada birçok yorum okumuştuk. çok hanımefendi hiçbir yerde adı geçmedi, sadece işini yapıyor vs diye. yazık üzüldüm gencecik insanların ve başarılı insanların bu duruma düşmesi ne acı...
normal insan olsa örgüte bağlar müebbet verirdiniz tek insan bile bugün en 15 yil ceza alıyor bunların özelliği ney
Bunlar da yarın öbür gün deniz seki gibi kahraman olur.
Paraya çevirirler hiçbir şey olmaz.
ceza alsalar ne olacak 1 gün bilenyatmayacaklar
alsalar ne olacak kahraman ilan ediliyorlar dizi çekilir yine şarkılar yazılır
kefaretide yok yatacaklar..
Torbacılar kodese!
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