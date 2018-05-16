Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, 2011 Türkiye ikinci güzeli oyuncu Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay’ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı davada mahkeme 5 yıl sonra kararını açıkladı.

ÇAĞATAY ULUSOY GİZEM KARACA VE CENK EREN'E HAPİS

Şarkıcı Cenk Eren hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 3 ay, DJ Nuri Kösem ile Selin Boronkay hakkında ise 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Oyuncu Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy ile Yusuf Akgün hakkında da uyuşturucu ticareti suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası verildi.

SELİN BORANKAY KİMDİR?

Bir dönem, Çağatay Ulusoy, kendinden 15 yaş büyük menajeri Selin Boronkay’la birlikte olduğu söylentileriyle gündemde oturmuş, Ulusoy verdiği bir röportajda bu iddiaları yalanlamıştı.



