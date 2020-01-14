Son dakika! Aşk-ı Memnu’nun Hilmi Bey’i Recep Aktuğ hayatını kaybetti (Recep Aktuğ kimdir?)

Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Recep Aktuğ hayatını kaybetti. Aktuğ, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu.

Recep Aktuğ’un sosyal medya hesabından “Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağolsun....” mesajı yayımlandı.

Recep Aktuğ'un oyuncu kızı Zeynep Aktuğ sosyal medya hesabından; 'Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim. mesajını paylaştı

RECEP AKTUĞ KİMDİR?

Recep Aktuğ, 13 Mayıs 1954 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Recep Aktuğ, ilk ve orta eğitimini İzmir’de tamamladı. Liseye devam ettiği 1973 yılında Anadolu Pop tarzında müzik yaptığı Gelenek adlı bir grubu vardı. İlk profesyonel çalışmasını da bu grupla İzmir Mogambo Gece Kulubü’nde yaptı.

1974 yılında Şişli Siyasal Bilgiler Y.O’nda okurken Grup Stüdyo adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler’de dört sene okuduktan sonra TM Devlet Konservatuvarı’na kaydoldu. Eğitimi süresince pazarlamacılık, grafikerlik gibi işlerde de çalıştıktan sonra arkadaşı Tufan Aksoy vasıtasıyla Çetin Emeç yönetiminde Hürriyet Magazin bölümü Hafta Sonu Gazetesi’nde muhabir olarak çalışmaya başladı.