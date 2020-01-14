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  4. Son dakika! Aşk-ı Memnu’nun Hilmi Bey’i Recep Aktuğ hayatını kaybetti (Recep Aktuğ kimdir?)

Son dakika! Aşk-ı Memnu’nun Hilmi Bey’i Recep Aktuğ hayatını kaybetti (Recep Aktuğ kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 08:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Beren Saat'in başrolünde oynadığı ve bir döneme damga vuran 'Aşk-ı Memnu' dizisinin 'Hilmi Bey'i Recep Aktuğ 65 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu uzun zamandır KOAH tedavisi görüyordu.

Son dakika! Aşk-ı Memnu’nun Hilmi Bey’i Recep Aktuğ hayatını kaybetti (Recep Aktuğ kimdir?)

Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi karakterini canlandırarak hafızalara kazınan Recep Aktuğ hayatını kaybetti. Aktuğ, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu.

Recep Aktuğ’un sosyal medya hesabından “Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağolsun....” mesajı yayımlandı.

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Recep Aktuğ'un oyuncu kızı Zeynep Aktuğ sosyal medya hesabından; 'Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim. mesajını paylaştı

RECEP AKTUĞ KİMDİR?

Recep Aktuğ, 13 Mayıs 1954 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Recep Aktuğ, ilk ve orta eğitimini İzmir’de tamamladı. Liseye devam ettiği 1973 yılında Anadolu Pop tarzında müzik yaptığı Gelenek adlı bir grubu vardı. İlk profesyonel çalışmasını da bu grupla İzmir Mogambo Gece Kulubü’nde yaptı.

1974 yılında Şişli Siyasal Bilgiler Y.O’nda okurken Grup Stüdyo adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler’de dört sene okuduktan sonra TM Devlet Konservatuvarı’na kaydoldu. Eğitimi süresince pazarlamacılık, grafikerlik gibi işlerde de çalıştıktan sonra arkadaşı Tufan Aksoy vasıtasıyla Çetin Emeç yönetiminde Hürriyet Magazin bölümü Hafta Sonu Gazetesi’nde muhabir olarak çalışmaya başladı.

Muhabirlik yaptığı bir buçuk yılın ardından Şat Yapım’da organizasyon bölümüne girdi. Antalya, Anamur Girne, Akşehir festivallerinin yönetiminde çalıştı. Festivallerin bitişiyle Şat Yapım’ın da ticari hayatı son bulunca, Recep Aktuğ, Baha Boduroğlu, Ertuğrul Çayıroğlu ve Tuğrul Karataş ile birlikte Arı Yapım adlı bir şirket kurdu. Şirketin ilk sanatçısı Sezen Aksu, ilk ürünü de Kaybolan Yıllar’dı. Bu çalışmayı Türkiye’de olay haline gelen “Disko Fasıl” takip etti. Ancak bu birliktelik de fazla uzun sürmedi. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye’nin ilk eşlik vokal grubu olan Kısa Dalga Vokal Grubu’nu kurdu.

Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile Sheraton otelinde yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. Aynı sene Ajda Pekkan ile yine Süper Show, Sezen Aksu Caddebostan Maksim gazinosunda çalışmaya başladı. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision’a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı.

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