Son dakika: Usta oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti

Türk sinema ve dizilerinin usta oyuncusu Ümit Yesin, 65 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi rol arkadaşı Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından duyurdu. Avkıran, "İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş... Çok sevdim seni be benim Ümit abim... Devrin daim olsun!" ifadelerini kullandı.
ÜMİT YESİN KİMDİR?
Ümit Yesin, 28 Ocak 1954 tarihinde Ankara’da doğmuştur. İstanbul-Ankaraarasında geçen bir çocukluğu oldu. 1969 yılında İstanbul’a taşındılar. İlkokul ve ortaokulu Ankara’da bitiren Ümit Yesin, liseyi İstanbul’da bitirdi. Yüksek okul ve konservatuar öğrenimini İstanbul’da yaptı. 1970 yılında Bakırköy Halkevinde amatör olarak tiyatroya başladı. Daha sonra da Üstün Asutay’ın sahibi olduğu Bakırköy Komedi Tiyatrosunda profesyonel olarak tiyatroya devam etti. Sonrasında büyük usta Muammer Karaca tarafından konservatuara girmeye teşvik edildi.
Genellikle yardımcı oyuncu rollerinde oynayan Ümit Yesin, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalıştı.
Ümit Yesin, 1989 yılındaTRT’de yayınlananHanımın çiftliği adlı dizideki Kabak Hafız ve 2007 yılında özel bir kanalda yayınlanan Yol Arkadaşım adlı dizideki Rıza Elmastaş karakteri,Çiçek takside Şeker Kazım, Cennet mahallesinde Muharrem, Akasya durağında Duran Ağa karakterleri ile herkes tarafından tanındı.
Yesin şu projelerde rol almıştı:
Yeni Gelin - 2017
Asla Vazgeçmem - 2015
Ağlatan Dans - 2014
Şefkat Tepe - Ekrem 2014
Galip Derviş - 2013 (İhsan Akkaya) (Konuk Oyuncu)
Keşanlı Ali Destanı-2011
Akasya Durağı-2009
Yol Arkadaşım-2008
Görgüsüzler-2008
Beş Kollu Avize - 2004
Cennet Mahallesi - 2004 (Muharrem / 2004 - 2007)
Yalanın Batsın - 2002
Cabbar - 2002
Sınır - 1999
Çiçek Taksi - 1995 (Kazım Şentabak / 1995 - 2003)
Hastane - 1993
Ah Gardaşım - 1991
Kurt Kanunu - 1991
Bir Milyara Bir Çocuk - 1990
Doyumsuz - 1990
Hanımın Çiftliği (1990, dizi) - 1990
Medcezir Manzaraları - 1989
Bakımsız Tarzan - 1989
Ferman - 1988
Keşanlı Ali Destanı - 1988
Sevgili Bayan - 1988
Hüzün Çemberi - 1988
Sığıntı - 1988
Düş Yakamdan Osman - 1987
Karınca Katarı - 1987
Yalnız Efe - 1987
Güneşe Köprü - 1986
Garip (2) - 1986
Yıkılmışım Ben - 1986
Bir Günlük Aşk - 1986
Suçumuz İnsan Olmak - 1986
Sıcak Geceler - 1986
Kertenkele - 1986
Namus Sözü - 1986
Amansız Yol - 1985
Seyyid - 1985
Melek Yüzlüm - 1985
Kızlar Sınıfı Yarışıyor - 1985
Körebe - 1985
14 Numara - 1985
Şaban Pabucu Yarım - 1985
Kurbağalar - 1985
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