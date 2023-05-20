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SON DAKİKA | Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

20.05.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü ve oyuncu Nuri Sesigüzel, İstanbul'da hayatını kaybetti. 86 yaşında kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Sesigüzel, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. İbrahim Tatlıses sosyal medayadan yaptığı açıklamada "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz, duydum üzüntümü anlatamam tüm sevenlerine ailesine baş sağlığı dilerim" dedi.

SON DAKİKA | Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

86 yaşındaki Nuri Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

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SESİGÜZEL'İN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Sesigüzel'in doktoru kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, "Saat 02.45 civarında hayatını kaybetti. Daha önceden kalp krizi geçirmişti kalp yetmezliği vardı. Kalp pili, ritim bozukluğu ve diyabeti olan bir hastamızdı. Maalesef çoklu organ yetmezliğine girdi, tüm çabalarımıza rağmen uzun süredir yatakta tedavi görüyordu" dedi.

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Sesigüzel'in çocuklarından kızı Birgi Canberk ise, "Biz çocukları olarak çok üzgünüz. Ailemizin, sevenlerinin bütün Türkiye'nin başı sağ olsun" diye konuştu. Oğlu Mehmet Sesigüzel de "Babamızı rabbimize teslim ettik. Mekânı cennet olsun, tüm sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

TATLISES'TEN SESİGÜZEL PAYLAŞIMI

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz, duydum üzüntümü anlatamam tüm sevenlerine ailesine baş sağlığı dilerim.

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel, 1943 yılında Şanlıurfa'nın Birecik kazasında doğmuştur. Asıl adı Nuri Kaçtaş'dır. Çiftçilik yapan babası 'Mağo Ağa' (Mehmet) Urfa'ya bağlı Halfeti'nin Karamezra köyündendir. Mağo Ağa, Beziki; annesi Nazey ise Ketik aşiretlerindendir. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra 13 - 14 yaşlarında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve Radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı.Yaklaşık 40 sinema filminde rol aldı.

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