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  4. Son dakika: Usta tiyatrocu Genco Erkal hayatını kaybetti... Veda paylaşımı: Hoşça kalın dostlarım benim

Son dakika: Usta tiyatrocu Genco Erkal hayatını kaybetti... Veda paylaşımı: Hoşça kalın dostlarım benim

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.07.2024 07:49
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Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'dan acı haber geldi. Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu, pek çok eseri sahneye taşıyan usta tiyatrocu Genco Erkal, kan kanseri nedeniyle hayata veda etti. Genco Erkal'ın kullandığı sosyal medya hesabından yapılan veda paylaşımı da dikkat çekti.

Son dakika: Usta tiyatrocu Genco Erkal hayatını kaybetti... Veda paylaşımı: Hoşça kalın dostlarım benim

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'dan acı haber geldi. Bir süredir kan kanseri ile mücadele eden Genco Erkal, 86 yaşında vefat etti.

VEDA PAYLAŞIMI

Genco Erkal'ın kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu resmi hesabından sabaha karşı paylaşılan şiir de sevenlerini üzdü. Paylaşımda şu şiir yer alıyordu:
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"Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın!
Sizi canımda
canımın içinde,
kavgamı kafamda götürüyorum.
Hoşça kalın
dostlarım benim
hoşça kalın...
Resimlerdeki kuşlar gibi
dizilip üstüne kumsalın,
mendil sallamayın bana.
İstemez... Tek hecesiz elveda."
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GENCO ERKAL KİMDİR?

Genco Erkal 28 Mart 1938'de İstanbul’da dünyaya geldi. 1959 yılından itibaren Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Genco Erkal, 1969’da, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

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1965’te Rus yazar Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

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Genco Erkal, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi.

Sinemada 1982’de At ve 1983’te Faize Hücum filmleri ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Genco Erkal
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