SON DAKİKA | Uzatmalar nefes kesti! Gülen taraf Göztepe'yi penaltılarda yenen Beşiktaş oldu

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun kapanış maçında Beşiktaş, Göztepe'yi ağırladı. Maçın ilk ve ikinci yarının ilk dakikalarında Göztepe, Beşiktaş karşısında baskı kurdu. İlk yarının bitiminde oyuncuların, soyunma odasına gidişinde gerginlik yaşandı. Göztepe'de 45. dakikada Halil Akbunar ve 75. dakikada Dino Arslanagic, Beşiktaş'ta ise 55. dakikada Oğuzhan Özyakup, 90. dakikada Miralem Pjanic sarı kart gördü. Maçın normal süresi 0-0 beraberlikle sona erdi. Uzatmalarda da gol sesi gelmeyen maçı penaltılarda Beşiktaş kazandı.

GOL MÜZİĞİ ÇALINDI

dakikada Atiba'nın pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Rachid Ghezzal, rakibinden sıyrılıp sol ayağıyla yerden bir şut çıkardı. Kale direğinin hemen yanından auta çıkan top ardından arkada bulunan reklam panolarına çarparak kale ağlarına değdi. Taraftarların bir kısmının gol sanması ve topun da tersten ağlara değmesinin ardından stadyum hoparlörlerinden gol şarkısının sesi geldi. Pozisyonun gol olmadığı anlaşılınca ses kesildi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP ISLIKLANDI

Oğuzhan Özyakup 80. dakikada oyun alanının kenarına geldi. Teknik Direktör Önder Karaveli tarafından oyundan alınan Oğuzhan'ın yerine Güven Yalçın sahaya giren isim olurken, siyah-beyazlı tribünler Oğuzhan Özyakup'u protesto etti. Oğuzhan oyundan çıkarken taraftarlar, tecrübeli oyuncuyu ıslıkladı. Önder Karaveli ise oyuncusunu oyundan çıktıktan sonra sırtına vurarak teselli etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk ettti. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Mustafa Sarvanlar üstlendi.

dakikada orta sahada Beşiktaşlı futbolcular pas yaparken araya girerek topu kapan Obinna’nın ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı. dakikada Moubandje’nin kendi sahasından attığı pasta sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar’ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi. dakikada Josef de Souza'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Ghezzal, Josef, Oğuzhan, Larin, Teixeira

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Kahraman, Moubandje, Obinna, Aytaç, Halil, Tijanic, Ndiaye

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının 11'inde 5 değişikliğe giderek Göztepe karşısında takımını sahaya sürdü. Karaveli, sakatlığı bulunan Rosier'in yerine Kerem Kalafat'a, Can Bozdoğan'ın yerine Josef'e, Necip Uysal'ın yerine Oğuzhan Özyakup'a, Emirhan İlkhan'ın yerine Ghezzal'a, Batshuayi'nin yerine ise Larin'e 11'de görev verdi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Karaveli, savunma dörtlüsünü Kerem Kalafat, Vida, Montero ve Rıdvan'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup'u sahaya süren Önder Karaveli, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda Teixeira'yı tercih etti. Karaveli'nin gol yollarındaki tercihi ise son haftalarda eleştiri oklarının hedefi olan Batshuayi'nin yerine Cyle Larin oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN 4'LÜ SAVUNMA

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Göztepe karşısında takımını 4'lü savunmayla sahaya sürdü. Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçına 3'lü savunmayla başlayan Karaveli, ilk yarıda verilen gol pozisyonlarının ardından ikinci yarıya 4'lü savunmayla başlamıştı. Karaveli, Göztepe maçında ise takımına 4'lü savunma sisteminde oynattı. Beşiktaş'ta sağ bekte Kerem Kalafat, tandemde Vida ve Montero, sol bekte ise Rıdvan Yılmaz görev aldı.

LARIN 2 MAÇLIK ARANIN ARDINDAN 11'DE

Siyah-beyazlı ekipte, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Kanadalı golcü Cyle Larin, iki maçlık aranın ardından ilk 11'de yer buldu. Son olarak Süper Lig'in 22'nci haftasında 1-0 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında 11'de oynayan Kanadalı oyuncu, Yeni Malatyaspor maçına yedek kulübesinde başlamış ancak görev almamıştı. Antalyaspor maçında da yedek soyunan Larin, 63'üncü dakikada Can Bozdoğan'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

KEREM KALAFAT 419 GÜN SONRA FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş'ta sağ bek Rosier'in sakatlığında mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Kalafat, 419 gün sonra siyah-beyazlı formayla görev aldı. Son olarak 2019-2020 sezonunda yine Ziraat Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor ile oynanan karşılaşmada görev alan Kerem Kalafat, bir sonraki sezon Giresunspor'a kiralanmıştı. Bu sezon başında da 2'nci Lig ekiplerinden Uşak Spor'a kiralanan genç sağ bek, devre arası transfer döneminde takıma geri çağırılmıştı. 20 yaşındaki oyuncu, 419 gün sonra yine bir Ziraat Türkiye Kupası maçında Beşiktaş formasıyla sahada yer aldı.

GÖZTEPE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 2-0 mağlup olunan Altay maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam; Wilker Angel'in yerine Kahraman Demirtaş, Soner Aydoğdu'nun yerine Aytaç Kara, Berkan Emir'in yerine Moubandje, Di Santo'nun yerine ise Tijanic'i ilk 11'de görevlendirdi. Göztepe'nin Beşiktaş karşısındaki ilk 11'i şu şekilde: İrfan Can Eğribayat - Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman, Kerim Alıcı, Obinna, Aytaç Kara, Moubandje, Halil Akbunar, Tijanic, Ndiaye.

AYTAÇ KARA İLK KEZ 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Aytaç Kara, ilk kez bir karşılaşmaya 11'de başladı. Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Altay karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan tecrübeli orta saha oyuncusu, Göztepe formasıyla ilk kez Beşiktaş'a karşı ilk 11'de görev aldı.



