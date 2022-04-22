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Son dakika: VAR uyardı, Fenerbahçe penaltı kazandı! 6 dakika sonra yine aynı karar...

22.04.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında yaşananlar, izleyenleri adeta ekrana kilitledi. Çok hızlı başlayan karşılaşmaya 35. saniyede çıkan kırmızı kart, 9. dakikada gelen gol ve kaçan pozisyonlar damga vurdu. Sarı - lacivertliler, 45+1. ve 45+7. dakikalarda VAR uyarısıyla penaltı kazandı.

Son dakika: VAR uyardı, Fenerbahçe penaltı kazandı! 6 dakika sonra yine aynı karar...
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadele nefes kesti. Gol pozisyonları, çıkan kartlar, erken gelen gol ve penaltı kararları maça damgasını vurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada yaşananlar geceye damga vurdu.

PENALTI İTİRAZI

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Müsabakanın 45+1. dakikasında Miguel Crespo'nun ceza sahası içinde çevirdiği topa Ronaldo Mendes'in müdahalesi sonrasında Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulundu.

VAR UYARDI

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VAR, hakem Halil Umut Meler'i uyardı ve pozisyonun izlenmesi gerektiğini belirtti. Müdahaleyi izleyen Meler, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Serdar Dursun, takımı adına skoru 2-0'a getiren golü attı.

BİR PENALTI DAHA

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Karşılaşmanın 45+7. dakikasında ise ceza sahası içerisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci, Eren Albayrak'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

YİNE SERDAR DURSUN

Bir kez daha topun başına gelen Serdar Dursun, vuruşu sonrasında ağları sarstı ve
Fenerbahçe'yi 3-0 öne geçirdi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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