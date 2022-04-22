Son dakika: VAR uyardı, Fenerbahçe penaltı kazandı! 6 dakika sonra yine aynı karar...

Son dakika haberleri: Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadele nefes kesti. Gol pozisyonları, çıkan kartlar, erken gelen gol ve penaltı kararları maça damgasını vurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk etti.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada yaşananlar geceye damga vurdu.
Müsabakanın 45+1. dakikasında Miguel Crespo'nun ceza sahası içinde çevirdiği topa Ronaldo Mendes'in müdahalesi sonrasında Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulundu.
VAR, hakem Halil Umut Meler'i uyardı ve pozisyonun izlenmesi gerektiğini belirtti. Müdahaleyi izleyen Meler, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Serdar Dursun, takımı adına skoru 2-0'a getiren golü attı.
Karşılaşmanın 45+7. dakikasında ise ceza sahası içerisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci, Eren Albayrak'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
Bir kez daha topun başına gelen Serdar Dursun, vuruşu sonrasında ağları sarstı ve
Fenerbahçe'yi 3-0 öne geçirdi.
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır
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