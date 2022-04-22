Son dakika: VAR uyardı, Fenerbahçe penaltı kazandı! 6 dakika sonra yine aynı karar...

Son dakika haberleri: Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadele nefes kesti. Gol pozisyonları, çıkan kartlar, erken gelen gol ve penaltı kararları maça damgasını vurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada yaşananlar geceye damga vurdu.

PENALTI İTİRAZI

Müsabakanın 45+1. dakikasında Miguel Crespo'nun ceza sahası içinde çevirdiği topa Ronaldo Mendes'in müdahalesi sonrasında Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulundu.

VAR UYARDI

VAR, hakem Halil Umut Meler'i uyardı ve pozisyonun izlenmesi gerektiğini belirtti. Müdahaleyi izleyen Meler, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Serdar Dursun, takımı adına skoru 2-0'a getiren golü attı.

BİR PENALTI DAHA

Karşılaşmanın 45+7. dakikasında ise ceza sahası içerisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci, Eren Albayrak'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

YİNE SERDAR DURSUN

Bir kez daha topun başına gelen Serdar Dursun, vuruşu sonrasında ağları sarstı ve

Fenerbahçe'yi 3-0 öne geçirdi.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

