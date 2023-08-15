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Son dakika: Ve Galatasaray'da veda vakti! Nicolo Zaniolo'nun ayrılık tarihi belli oldu! 27+7 milyon euro...

15.08.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome Kayserispor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların geçtiğimiz sezonun ortasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, birçok Avrupa kulübünün radarında yer alıyordu. Yıldız futbolcu için Aston Villa ile anlaşma sağlanmıştı. İtalyan hücum oyuncusunun İngiltere'ye gidiş tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden, Süper Lig'de ise yeni sezona 1 puanla başlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı - kırmızılıların geçtiğimiz sezon İtalya'nın Roma takımından kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, geldiği günden bu yana Avrupa kulüplerinin radarında yer alan İtalyan futbolcu, veda hazırlığında...

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, genç futbolcu için Galatasaray'a teklifini sunmuştu.

TOPLAMDA 34 MİLYON EURO

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Sarı - kırmızılılar ile 7 milyon euro kiralama bedeli ve 27 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu üzerinde anlaşan İngiliz temsilcisi, transferi bitirmeye çok yakın.

İNGİLTERE'YE GİDİYOR

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Fabrizio Romano'nun haberine göre Nicolo Zaniolo, çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidecek.

Son prosedürlerin ardından yıldız futbolcunun resmi imzayı atmasının beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 11 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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