Son dakika: Ve Galatasaray'da veda vakti! Nicolo Zaniolo'nun ayrılık tarihi belli oldu! 27+7 milyon euro...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden, Süper Lig'de ise yeni sezona 1 puanla başlayan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı - kırmızılıların geçtiğimiz sezon İtalya'nın Roma takımından kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, geldiği günden bu yana Avrupa kulüplerinin radarında yer alan İtalyan futbolcu, veda hazırlığında...

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, genç futbolcu için Galatasaray'a teklifini sunmuştu.

TOPLAMDA 34 MİLYON EURO

Sarı - kırmızılılar ile 7 milyon euro kiralama bedeli ve 27 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu üzerinde anlaşan İngiliz temsilcisi, transferi bitirmeye çok yakın.

İNGİLTERE'YE GİDİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Nicolo Zaniolo, çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidecek.

Son prosedürlerin ardından yıldız futbolcunun resmi imzayı atmasının beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 11 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

