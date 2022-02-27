Son dakika: Ve Mesut Özil rüyası Fenerbahçe'de bitiyor! ''Hayırlı olsun''

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'de Mesut Özil rüyası bitiyor mu? Başkan Ali Koç'un geçen sene takıma kattığı yıldız oyuncunun serüveni erken bitebilir... Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile sezon sonunda yolları ayıracağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

"HAYIRLI OLSUN"

Gazeteci Murat Özbostan'ın iddiasına göre, tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor. Sezon sonunda takımdan gideceğini iddia eden Özbostan, ''hayırlı olsun'' ifadelerini bile kullandı.

"BELLİ Kİ JOACHIM LÖW GELECEK"

Mesut Özil'in dışında Fenerbahçe'nin birçok futbolcuyla yeni sezon öncesi vedalaşacağını belirten Murat Özbostan, Sarı-Lacivertlilerin yeni teknik direktörüyle ilgili de konuştu. 'Belli ki Joachim Löw gelecek' diyen Özbostan, "Jorge Jesus ve bir tane daha aday varmış" şeklinde konuştu.



