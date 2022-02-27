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Son dakika: Ve Mesut Özil rüyası Fenerbahçe'de bitiyor! ''Hayırlı olsun''

27.02.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon transfer olan Mesut Özil beklenilen performansı bir türlü sahaya yansıtamadı. Geldiği günden beri hakkında transfer iddiaları bir türlü bitmek tükenmek bilmeyen yıldız oyuncu için yeni bir iddia ortaya atıldı. Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı konuşulurken gündeme düşen bu iddia sosyal medyada viral olmayı başardı.

Son dakika: Ve Mesut Özil rüyası Fenerbahçe'de bitiyor! ''Hayırlı olsun''
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'de Mesut Özil rüyası bitiyor mu? Başkan Ali Koç'un geçen sene takıma kattığı yıldız oyuncunun serüveni erken bitebilir... Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile sezon sonunda yolları ayıracağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

"HAYIRLI OLSUN"

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Gazeteci Murat Özbostan'ın iddiasına göre, tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor. Sezon sonunda takımdan gideceğini iddia eden Özbostan, ''hayırlı olsun'' ifadelerini bile kullandı.

"BELLİ Kİ JOACHIM LÖW GELECEK"

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Mesut Özil'in dışında Fenerbahçe'nin birçok futbolcuyla yeni sezon öncesi vedalaşacağını belirten Murat Özbostan, Sarı-Lacivertlilerin yeni teknik direktörüyle ilgili de konuştu. 'Belli ki Joachim Löw gelecek' diyen Özbostan, "Jorge Jesus ve bir tane daha aday varmış" şeklinde konuştu.


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