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Son dakika: Vincent Aboubakar düğümü çözüldü! Cristiano Ronaldo transferinin ardından herkes Manchester United'ı bekliyordu ama Fenerbahçe mutlu sona ulaştı!

07.01.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nın ardından Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun gelişiyle birlikte Vincent Aboubakar'ın geleceği merak ediliyordu. Al Nassr, Cristiano Ronaldo için Aboubakar'ın adını federasyona bildirilen listeden çıkarttı ve yerine Portekizli yıldızı yazdı. Bu gelişmenin ardından Manchester United'a gideceği konuşulan Kamerunlu golcü için Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Vincent Aboubakar düğümü çözüldü! Cristiano Ronaldo transferinin ardından herkes Manchester United'ı bekliyordu ama Fenerbahçe mutlu sona ulaştı!

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajla futbol gündemini uzun süre meşgul eden Cristiano Ronaldo, kulübü Manchester United'ı ihanetle suçlamış ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını dile getirmişti. Bu gelişmenin ardından Manchester United, Portekizli futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.

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Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a elenerek turnuvaya veda eden Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, büyük bir sürprize imza atarak Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın yolunu tutmuştu.

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

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Cristiano Ronaldo'nun transferi tüm dünyada büyük ses getirirken, Al Nassr'ın bir diğer forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ın geleceği merak ediliyordu.

LİSTEDEN ÇIKARTILDI

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Suudi Arabistan ekibi, federasyona verilen listeden Kamerunlu yıldızın adını çıkarttı ve yerine Cristiano Ronaldo'yu ekledi. Böylelikle Aboubakar'ın Al Nassr'dan ayrılığı kesinlik kazanırken, gözler hemen transfere çevrildi.

FENERBAHÇE SÜRPRİZİ

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İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın şartlarını sorduğu golcü oyuncu için harekete geçmesi beklenirken, Fenerbahçe'den sürpriz bir atak geldi.

TEKLİF: 3 MİLYON EURO

Arap basını, Fenerbahçe'nin 3 milyon euro'luk bir teklifle Al Nassr'ın kapısını çaldığını yazdı. Haberde Al Nassr'dan olumlu yanıt alan sarı - lacivertlilerin Aboubakar ve menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.

KANARYA'NIN PLANI

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Fenerbahçe'nin kısa sürede anlaşmayı tamamlayarak ara transfer döneminin başlayacağı 12 Ocak tarihinde Aboubakar'ı resmen açıklamasının beklendiği kaydedildi.

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