Son dakika: Vincent Aboubakar'ın kaçırdığı gole kimse inanamadı! Beşiktaş - Alanyaspor'un henüz 3. dakikasında...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Siyah - beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, yeni transfer Vincent Aboubakar'ı ilk 11'de sahaya sürdü. 678 gün sonra Vodafone Park çimlerine ayak basan Kamerunlu yıldız, henüz maçın başında net bir gol fırsatından yararlanamadı.

SALİH UÇAN'DAN ŞIK PAS

Karşılaşmanın 3. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında rakip yarı alanda topla buluşan Salih Uçan, savunma arkasına sarkan Vincent Aboubakar'ı gördü.

KALECİYİ GEÇTİ VE...

Kaleci Runarsson'u geçen yıldız futbolcu, açısının daralmasına rağmen vuruşunu yaptı. Alanyaspor savunması, ağlara giden topu son anda engelledi ve meşin yuvarlak kornere gitti.

Bu pozisyon sonrasında müsabakayı takip edenler, Aboubakar'ın golü kaçırmasına oldukça şaşırdı.

