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Son dakika: Vincent Aboubakar'ın kaçırdığı gole kimse inanamadı! Beşiktaş - Alanyaspor'un henüz 3. dakikasında...

27.01.2023 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Oldukça yüksek bir tempoda başlayan müsabakanın henüz 3. dakikasında yaşanan bir pozisyon, sosyal medyanın gündemine oturdu. Siyah - beyazlıların yeni transferi Vincent Aboubakar, ilk 11'de çıktığı karşılaşmada net bir gol fırsatından yararlanamadı. Kamerunlu yıldızın kaleciyi geçmesine rağmen kaçırdığı gol, izleyenleri oldukça şaşırttı.

Son dakika: Vincent Aboubakar'ın kaçırdığı gole kimse inanamadı! Beşiktaş - Alanyaspor'un henüz 3. dakikasında...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Siyah - beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, yeni transfer Vincent Aboubakar'ı ilk 11'de sahaya sürdü. 678 gün sonra Vodafone Park çimlerine ayak basan Kamerunlu yıldız, henüz maçın başında net bir gol fırsatından yararlanamadı.

SALİH UÇAN'DAN ŞIK PAS

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Karşılaşmanın 3. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında rakip yarı alanda topla buluşan Salih Uçan, savunma arkasına sarkan Vincent Aboubakar'ı gördü.

KALECİYİ GEÇTİ VE...

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Kaleci Runarsson'u geçen yıldız futbolcu, açısının daralmasına rağmen vuruşunu yaptı. Alanyaspor savunması, ağlara giden topu son anda engelledi ve meşin yuvarlak kornere gitti.

Bu pozisyon sonrasında müsabakayı takip edenler, Aboubakar'ın golü kaçırmasına oldukça şaşırdı.

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