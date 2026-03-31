SON DAKİKA | Vincenzo Montella tarihe geçti! A Milli Takım'da rekor kıran ilk düdük...

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile karşılaştığı tarihi maçta, teknik direktör Vincenzo Montella da adını altın harflerle Türk futbol tarihine yazdırdı! Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte İtalyan çalıştırıcı, Ay-Yıldızlı ekibin başında en fazla maça çıkan yabancı teknik direktör unvanını resmen eline geçirdi. İşte Kosova deplasmanında kırılan o tarihi rekorun detayları...

Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası biletini alabilmek için Kosova ile deplasmanda adeta nefesleri kesen bir finale çıkan A Milli Futbol Takımımızda, saha kenarında da tarihi bir an yaşandı.

Göreve geldiği günden bu yana takıma oynattığı futbol, yakaladığı harika jenerasyon uyumu ve turnuvalarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarın takdirini toplayan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Kosova maçının başlama düdüğüyle birlikte Türk futbol tarihine geçti.

YABANCI HOCALAR ARASINDA ZİRVEDE

Dünya Kupası play-off finalindeki bu kritik 90 dakika, Montella'nın Ay-Yıldızlı formayla kulübedeki yerini aldığı en özel maçlardan biri oldu. İtalyan çalıştırıcı, Kosova maçının ilk düdüğü çaldığı anda A Milli Takımımızın başında en fazla maça çıkan yabancı teknik direktör unvanının tek sahibi oldu.

Geçmişte Türk Milli Takımı'nı çalıştıran Sepp Piontek, Guus Hiddink, Mircea Lucescu ve Sandro Puppo gibi dünyaca ünlü isimleri geride bırakmayı başaran Montella, yakaladığı bu büyük istikrarı Amerika biletini alarak taçlandırmayı hedefliyor.

HEDEF DÜNYA KUPASI HASRETİNİ BİTİRMEK

Türkiye'yi EURO 2024'te çeyrek finale kadar taşıyarak büyük bir başarıya imza atan 50 yaşındaki tecrübeli teknik adam, şimdi de yıllardır süren Dünya Kupası hasretine son vermek için kulübede ter döküyor. Kosova maçında kırılan bu bireysel istikrar rekoru, elde edilecek olası bir zaferle birlikte Türk futbolunun unutulmazları arasındaki yerini tam anlamıyla perçinleyecek.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
