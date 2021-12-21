Son dakika: Vitor Pereira'nın gidişi kısa sürdü! Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! Joachim Löw...

Son dakika: Bu sezon Vitor Pereira'yı göreve getiren Fenerbahçe, istediği sonuçları alamadı. Eleştiri oklarının hedefi olan Portekizli hoca ile yolları ayıran Fenerbahçe yönetimi yeni hoca için kolları sıvadı. Sabah yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin deneyimli Löw'le anlaştığını yazdı.

"PEREİRA DA DUYMUŞTUR"

"Fenerbahçe'de 'Ali Koç başkan Fener şampiyon' diyorlardı ama öyle olmadı. Koç geldiğinden beri kaç hoca değiştirdi. Duyumuma göre Löw ile Koç el sıkışmışlar, mukavele bile imzalanmış. Tekrar ediyorum: Duyumuma göre... Bunu ben duyduysam Vitor Pereira da duymuştur."



