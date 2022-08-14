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SON DAKİKA: Vitor Pereira öyle bir şey dedi ki! Salon buz bir anda kesti!

14.08.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Türkiye'de Fenerbahçe'yi de çalıştıran tecrübeli teknik adam Vitor Pereira, son Fenerbahçe macerasının ardından Brezilya'nın yolunu tutmuş, Brezilya Serie A'nın köklü kulüplerinden Corinthians ile el sıkışmıştı. Özellikle son haftalarda aldığı sonuçlar sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Portekizli çalıştırıcı, Palmeiras mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında verdiği yanıtla gündem oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Vitor Pereira öyle bir şey dedi ki! Salon buz bir anda kesti!

Fenerbahçe'yi 2014/15 2016/17 ve 2021/22 sezonlarında çalıştıran Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians da işler pek de yolunda gitmiyor. Brezilya Serie A'nın 22. hafta maçında lider Palmeiras ile karşılaşan Corinthians rakibine kendi sahasında 1-0 mağlup oldu. Palmeiras'ın golünü 72. dakikada Roni kendi kalesine attı. Bu sonucun ardından Palmeiras puanını 48'e çıkardı ve 39 puanda kalan en yakın takipçisi Corinthians ile puan farkını 9'a yükseltti.

SON 8 MAÇTA 5 KAYIP!

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Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, Copa Libertadores'e çeyrek finalde veda ederken, Flamengo'ya evinde 2-0, deplasmanda ise 1-0 yenilerek kupaya veda etmişti. Alınan bu kötü sonuçların arından taraftarlar Pereira ve oyunculara büyük tepki gösterdi.

Pereira'nın öğrencileri ligde çıktıkları son 9 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

O SORUYA BÜYÜK TEPKİ!

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Palmeiras karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vitor Pereira, bir gazetecinin 'Kovulmaktan korkuyor musunuz?' şeklindeki sorusuna çok konuşulan şu yanıtı verdi:

"BANKADAKİ PARAMI BİLİYOR MUSUN?"

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Gazetecinin bu sorusu sonrası oldukça sinirlenen Pereira'nı cevabı sonrası salon bir anda buz kesti. Pereira o gazeteciye "Şaka yapıyorsun? Hayatımın, kariyerimin bu döneminde kovulmaktan neden korkayım? Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"BİR SONRAKİ MAÇTA BÖYLE OLMAYACAK"

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Pereira son olarak, aynı kararlılıkta yollarına devam etmek istediğini belirtirken, "Ortaya bir motivasyon ve güç koyacağız. İyi bir cevap alacağımıza inanıyorum. Bunu içten söylüyorum. Futbol çok adaletsiz. Bir sonraki maçta böyle olmayacak" ifadelerini kullandı.


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