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  4. SON DAKİKA: Volkan Demirel ayrılalı henüz 3 saat olmuştu! Hatayspor yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

SON DAKİKA: Volkan Demirel ayrılalı henüz 3 saat olmuştu! Hatayspor yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.05.2024 20:00
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Son dakika... Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi resmen sona ererken, Hatay ekibinden yapılan açıklamada yeni teknik direktör resmen açıklandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurulmuştu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Volkan Demirel'in her zaman şehrin ve kulübün değeri olarak kalacağı belirtildi.

YENİ HOCAYI AÇIKLADILAR

hazir-degiliz

Yaşanan bu ayrılığın üzerinden yalnıza 3 saat geçmişti ki Hatayspor'dan yeni hocaya dair sürpriz bir açıklama geldi.

Hatay ekibinden yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine Özhan Pulat'ın getirildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Özhan Pulat ile 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Özhan hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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