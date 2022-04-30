Son dakika: Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!''

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım 23. dakikada Bytyqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarının son 10 dakikasında Karagümrük maçı kendi lehine çevirdi.

80'da Fabio Borini yerine oyuna giren Samed Onur 81'de skoru eşitledi. 3 dakika sonra ise Yann Karamoh, Sehic'i avlayarak takımını yenilgiden üstünlüğe taşıyan isim oldu.

64 puanda kalan Konyaspor'un Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

Yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Karagümrük ise puanını 53 yaptı.

VOLKAN DEMİREL KENDİNDEN GEÇTİ

2002 doğumlu Samed Onur'a teknik direktörü Volkan Demirel'den tebrik geldi. Oyuncusunu yanına çağıran Demirel, "Gel buraya, buraya gel! Aferin sana, aferin!" dedi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

"SÖZ VERDİM HOCAMA, GOLÜMÜ DE ATTIM"

Samed Onur, "Volkan Hocam Trabzonspor maçında bana, 'Seni oyuna sokacağım, sen de golü atacaksın!' dedi. O maç direkten döndü. Bu maçta da ben söz verdim hocama, golümü de attım." dedi.



