SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Son dakika: Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!''

Son dakika: Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!''

30.04.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek, ikincilik yarışında yara aldı. Fatih Karagümrük'te 2002 doğumlu Samed Onur'un golü sonrası teknik direktör Volkan Demirel adeta kendinden geçti.

Son dakika: Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!''
Samed Onur

Samed Onur

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım 23. dakikada Bytyqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarının son 10 dakikasında Karagümrük maçı kendi lehine çevirdi.

80'da Fabio Borini yerine oyuna giren Samed Onur 81'de skoru eşitledi. 3 dakika sonra ise Yann Karamoh, Sehic'i avlayarak takımını yenilgiden üstünlüğe taşıyan isim oldu.

64 puanda kalan Konyaspor'un Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

Yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Karagümrük ise puanını 53 yaptı.

VOLKAN DEMİREL KENDİNDEN GEÇTİ

32

2002 doğumlu Samed Onur'a teknik direktörü Volkan Demirel'den tebrik geldi. Oyuncusunu yanına çağıran Demirel, "Gel buraya, buraya gel! Aferin sana, aferin!" dedi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

"SÖZ VERDİM HOCAMA, GOLÜMÜ DE ATTIM"

thumbs_b2_5130d2234e722b5687fd4e6816e33be9

Samed Onur, "Volkan Hocam Trabzonspor maçında bana, 'Seni oyuna sokacağım, sen de golü atacaksın!' dedi. O maç direkten döndü. Bu maçta da ben söz verdim hocama, golümü de attım." dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Volkan Demirel fırtınası! Yenilmiyor...Volkan Demirel fırtınası! Yenilmiyor...
Abramovich'ten Chelsea'nin satışı için olay yaratan karar! Astronomik artış...Abramovich'ten Chelsea'nin satışı için olay yaratan karar! Astronomik artış...
Inter liderlik fırsatını geri tepti! Kaleci Radu'dan tarihi hata: "Şampiyonluğu sattın!"Inter liderlik fırsatını geri tepti! Kaleci Radu'dan tarihi hata: "Şampiyonluğu sattın!"
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Konyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Başka bir örneği yok! Tarih yeniden yazılacak

Başka bir örneği yok! Tarih yeniden yazılacak

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak "hakem" iddiası

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak "hakem" iddiası

Şampiyonluk maçı sonrası puanlar değişebilir! Trabzonspor ile Beşiktaş...

Şampiyonluk maçı sonrası puanlar değişebilir! Trabzonspor ile Beşiktaş...

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekoruna gözünü dikti!

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin rekoruna gözünü dikti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Haftalar sonra anlattı! “Ailemi öldürmeye çok yaklaştılar”

Haftalar sonra anlattı! “Ailemi öldürmeye çok yaklaştılar”

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.