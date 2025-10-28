SPOR

SON DAKİKA: Süper Lig'e geri döndü! Volkan Demirel resmen Gençlerbirliği'nde... 1.5 yıllık anlaşma sağlandı

Son dakika... Süper Lig'de daha önce Karagümrük, Hatayspor ve Bodrumspor'u çalıştıran Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü. Genç teknik adam Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran başkent ekibi Gençlerbirliği ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Son olarak Bodrumspor'u çalıştıran ve bir süredir sahalardan uzak olan Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu.

Mourinho sonrası ismi Fenerbahçe ile de anılan genç teknik adamın yeni adresi başkent ekibi Gençlerbirliği oldu.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

