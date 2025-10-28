SON DAKİKA: Süper Lig'e geri döndü! Volkan Demirel resmen Gençlerbirliği'nde... 1.5 yıllık anlaşma sağlandı

Son olarak Bodrumspor'u çalıştıran ve bir süredir sahalardan uzak olan Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu.

Mourinho sonrası ismi Fenerbahçe ile de anılan genç teknik adamın yeni adresi başkent ekibi Gençlerbirliği oldu.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.