SON DAKİKA Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ortalık karıştı. Karşılaşma öncesi iki takım ısınmak için sahaya çıktığı sırada Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile Galatasaray antrenörü Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.
Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, deplasman tribününde bulunan Galatasaraylıları selamlamak için Fenerbahçe'nin ısındığı yarı sahaya gidince tribünlerde gerilim yaşandı. Tribünlerden Hasan Şaş'a yabancı madde atıldı.
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, oluşan gerilim sonrasında Hasan Şaş'ın yanına giderek kendisini uzaklaştırmak isteyince ikili arasında gerilim yaşandı. Bu sırada Fenerbahçeli taraftarlardan Hasan Şaş'a yönelik küfürlü tezahüratlar geldi.
Atiba ve Burak Yılmaz'a övgü
Dortmund'da Sancho'nun günü
Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü
Juve'ye büyük şok
Derbide G.Saray'ı yalnız bırakacak!
Can Bartu son yolculuğuna uğurlandı
İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i
Trabzonspor'dan son 8 sezonun en iyi performansı
G.Saray'da 4 futbolcu ilki yaşayacak
Karaman'dan UEFA itirafı
Terim'in tazminatında karar!
TFF'den Can Bartu kararı
Aboubakar geri dönüyor
Adana Demir play-off aşkına!
Dünya yıldızları tekme tokat kavga etti!
Önce transferi açıkladı, sonra sildi!
'F.Bahçe'ye geri dönmek isterim'
Okuyucu Yorumları 30 yorum