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SON DAKİKA Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.04.2019 18:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi. İkiliyi araya giren iki takım futbolcuları ayırdı.

SON DAKİKA Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ortalık karıştı. Karşılaşma öncesi iki takım ısınmak için sahaya çıktığı sırada Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile Galatasaray antrenörü Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, deplasman tribününde bulunan Galatasaraylıları selamlamak için Fenerbahçe'nin ısındığı yarı sahaya gidince tribünlerde gerilim yaşandı. Tribünlerden Hasan Şaş'a yabancı madde atıldı.

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, oluşan gerilim sonrasında Hasan Şaş'ın yanına giderek kendisini uzaklaştırmak isteyince ikili arasında gerilim yaşandı. Bu sırada Fenerbahçeli taraftarlardan Hasan Şaş'a yönelik küfürlü tezahüratlar geldi.

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Anahtar Kelimeler:
volkan demirel hasan şaş Fenerbahçe Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
fenerli olarak nefret ediyorum volkan senden nefret ediyorum
iki pislik
Türk futbolunun yüz karaları
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