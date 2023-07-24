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Son dakika: Wilfried Zaha, Galatasaray'a gelmek için büyük serveti elinin tersiyle itmiş! İngilizler 36 milyon euroluk gerçeği duyurdu...

24.07.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye tarihi bir çalım atarak serbest statüdeki Wilfried Zaha'yı kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda transferin perde arkası ortaya çıktı. Fildişili futbolcunun Galatasaray'a gelmek için reddettiği teklif belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Transferde de hareketli bir dönem geçiren sarı - kırmızılılar, son olarak kadrosuna Wilfried Zaha'yı katmıştı. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye tarihi bir çalım atarak transferi gerçekleştiren Galatasaray'da transferin perde arkası ortaya çıktı.

İNGİLİZLER AÇIKLADI

AA-20230723-31748523-31748518-GALATASARAYIN_TRANSFER_GORUSMELERINE_BASLADIGI_WILFRIED_ZAHA_ISTANBULA_GELDI (Large)

Galatasaray ile anlaştıktan sonra İstanbul'a gelen ve coşkulu bir şekilde karşılanan Fildişili futbolcunun reddettiği teklifi İngiliz basını açıkladı.

ÇILGIN TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

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BBC'nin haberine göre Wilfried Zaha, sözleşmesinin sona erdiği Crystal Palace'ın çılgın yeni kontrat teklifini geri çevirdi.

HAFTALIK 232 BİN EURO

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Haberde Palace'ın Zaha'ya haftalık 232 bin eurodan (yıllık 12 milyon euro) 3 yıllık sözleşme teklif ettiği kaydedildi. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelmek ve Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek için bu parayı elinin tersiyle ittiği öne sürüldü.

Piyasa değeri 22 milyon euro olan Zaha, Crystal Palace kariyerinde çıktığı 458 maçta 90 gol - 76 asistlik bir performans sergiledi.

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