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Son dakika: Willian Arao, oyuna girerken şoke oldu! Jorge Jesus ne yaptıysa engel olamadı! Fenerbahçeli taraftarlardan büyük protesto...

06.04.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final etabında Yukatel Kayserispor'u konuk etti. Sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, 67. dakikada İrfan Can Kahveci, Willian Arao ve Mert Hakan Yandaş'ı oyuna aldı. Fenerbahçeli taraftarlar; Arao ve Kahveci'ye zemine ayak basar basmaz ıslık ve uğultularla büyük bir tepki gösterdi. Teknik direktör Jorge Jesus ise taraftarlara 'Yapmayın' şeklinde bir uyarıda bulundu ama yararlı olmadı. İşte detaylar...

Son dakika: Willian Arao, oyuna girerken şoke oldu! Jorge Jesus ne yaptıysa engel olamadı! Fenerbahçeli taraftarlardan büyük protesto...

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final etabında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka; Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle devam ederken, tribünlerden büyük bir tepki geldi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

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Teknik direktör Jorge Jesus; 67. dakikada İsmail Yüksek, Diego Rossi ve Emre Mor'u oyundan aldı. Bu isimlerin yerine Willian Arao, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş oyuna girdi.

ARAO VE İRFAN CAN...

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Sarı - lacivertli taraftarlar; Arao ve Kahveci'yi yeşil zemine ayak bastıkları andan maç sonuna kadar ıslıkladı.

JESUS UYARDI AMA OLMADI

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, taraftarlara dönerek 'Yapmayın' şeklinde bir işarette bulundu ancak Portekizli çalıştırıcının uyarısı yarar sağlamadı.

VALENCIA'YA DA TEPKİ

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Daha sonrasında 78. dakikada Enner Valencia, yerini Arda Güler'e bıraktı. Sarı - lacivertli taraftarlar, Ekvadorlu golcüyü de oyundan çıkarken ıslıkladı. Valencia bu duruma gülümseyerek reaksiyon verirken, Jesus yeniden tribünlere 'Yapmayın' şeklinde uyarıda bulundu.

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