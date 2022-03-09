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Son dakika: Xavi'den Galatasaray maçı öncesi ilginç açıklama! ''Acı çektirmeliyiz''

09.03.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, basın toplantısında açıklamada bulundu. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu hakkında da dikkat çeken sözler söyleyen Xavi, sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika: Xavi'den Galatasaray maçı öncesi ilginç açıklama! ''Acı çektirmeliyiz''
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Barcelona'nın Galatasaray ile yapacağı maç öncesi nefesler tutuldu... Katalanların teknik direktörü Xavi, Galatasaray maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'I YENMELİYİZ"

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Galatasaray maçı hakkında konuşan Xavi, "Çok heyecanlıyız. Coşku ve heyecan yaratan bir UEFA Avrupa Ligi turnuvası yaşıyoruz. Napoli öncesi çok iyi hislerimiz vardı. Form durumumuz çok iyi ve düşürmek istemiyoruz. İyi oynayarak şansımız devam ettirmeli ve Galatasaray maçını kazanmalıyız. Galatasaray'ı yenmek ve bu turnuvada başarılı olmak istiyoruz. Bize bir şeyler veren bu oyun modelinde de ısrar etmeliyiz." dedi.

"TORRENT BENİM YAKIN DOSTUM"

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Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Torrent hakkında açıklamalarda bulunan Xavi, "Domenec Torrent benim yakın dostum. 5 ay önce Katar'a geldi ve orada görüştük. Al Sadd idmanlarını izledim. Çok tecrübeli, harika ve benimle benzer futbol modelini kullanan bir teknik adam. Türkiye Ligi onun için farklı ve değişik bir tecrübe. Bence Türkiye'de çok başarılı olacak. Dome'nin bu kalitesi, yeteneği var. Galatasaray'ın ligdeki yeri, kalitesiyle eşit değil. Bence Galatasaray kısa süre içerisinde ligdeki sıralamasının çok üstüne çıkacak ve bu durumdan kurtulacak." ifadelerini kullandı.

"BU TURNUVADA TECRÜBEMİZ YOK"

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UEFA Avrupa Ligi'nde tecrübelerinin olmadığını ifade eden Xavi, "Kendimizi UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olarak görmüyoruz. Bizim bu turnuvada tecrübemiz yok. Sevilla, bence daha favori. Biz sadece adaylardan biriyiz ama bunu sahada göstermeliyiz. Barcelonizm'in yarattığı bir ilüzyon var sadece. Her maç Barça için bir sınavdır. Bizim başardığımız bir şey henüz yok. Sadece devam etmeliyiz." dedi.

"GALATASARAY MAÇINDA ROTASYON YAPACAĞIM"

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Galatasaray'a karşı rotasyon sinyalinde bulunan Xavi, "Galatasaray maçında rotasyon yapacağım. Çünkü yorgun oyuncularım var. Çok oynadılar ve iyi durumda değiller. Orta sahada ve hücumda değişik oyuncular kullanacağız. Daha diri oyuncular antrenmanlarda daha iyi bir görüntü sergilediler." açıklamasını yaptı.

KEREM AKTÜRKOĞLU İTİRAFI! ''ACI ÇEKTİRMELİYİZ''

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Basın toplantısında Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Xavi, "Galatasaray, çok kompakt bir takım. Dome'nin adım adım kendi modelini inşa ettiğini gördüm. Bireysel olarak beni şaşırtan yetenekte oyuncuları var, Kerem Aktürkoğlu gibi... Galatasaray bize problemler çıkarabilecek kaliteye sahip. Bu nedenle topa sahip olduğumuzda onlara acı çektirmeliyiz." ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.


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