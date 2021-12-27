Son Dakika | Yargıtaydan Aziz Yıldırım kararı! Beraat kararı onandı

Son Dakika: Yargıtay, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu hakkında kararını açıkladı. Yargıtay 5. Dairesi, üç isim hakkında verilen beraat kararlarını onadı.

Şekip Mosturoğlu, Twitter hesabından yayınladığı açıklamada söz konusu kararı duyurdu.

Mosturoğlu şunları yazdı;

"3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir.İst.13.Ağır Ceza Mahkemesinin Sn.Aziz Yıldırım,Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yrg.5.Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun."





