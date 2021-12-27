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Son Dakika | Yargıtaydan Aziz Yıldırım kararı! Beraat kararı onandı

27.12.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili verilen beraat kararı Yargıtay tarafından onaylandı. Kararla birlikte eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu hakkında verilen beraat kararları da Yargıtay 5. Dairesi tarafından onandı.

Son Dakika | Yargıtaydan Aziz Yıldırım kararı! Beraat kararı onandı

Son Dakika: Yargıtay, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu hakkında kararını açıkladı. Yargıtay 5. Dairesi, üç isim hakkında verilen beraat kararlarını onadı.

Şekip Mosturoğlu, Twitter hesabından yayınladığı açıklamada söz konusu kararı duyurdu.

Mosturoğlu şunları yazdı;

"3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir.İst.13.Ağır Ceza Mahkemesinin Sn.Aziz Yıldırım,Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yrg.5.Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun."

adasda

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Fenerbahçe Futbol Kulübü
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