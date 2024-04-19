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SON DAKİKA: Yarı final olmadı! Fenerbahçe Olympiakos'a penaltılarda mağlup olarak Konferans Ligi'ne veda etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.04.2024 00:54
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Son dakika... UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final rövanş mücadelesinde Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Yunanistan'daki maçta rakibine 3-2 mağlup olan Sarı-Lacivertliler Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Olympiakos'u 1-0 mağlup ederken maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken temsilcimiz rakibine penaltı atışları sonucu mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı.

SON DAKİKA: Yarı final olmadı! Fenerbahçe Olympiakos'a penaltılarda mağlup olarak Konferans Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Yunanistan ekibi Olympiacos’u konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada Alman hakem Tobias Stieler düdük çaldı.

Mücadelenin 90 dakikası Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da skor değişmezken penaltı atışlarında kazanan Olympiakos oldu. Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'n çeyrek final aşamasında veda etmiş oldu. Olympiakos ise yarı finalde Aston Villa'nın rakibi oldu.

MAÇ GOLLE BAŞLADI!

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Karşılaşmaya iyi başlayan taraf temsilcimiz Fenerbahçe olurken, Sarı-Lacivertliler 12. dakikada öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci sol ayağıyla sağ köşeye çok sert vurdu ve fileleri sarstı.

TOP ÜST AĞLARDA!

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Dakikalar 50'yi gösterirken Ferdi soldan dribblingle topu sürdü, içeri girdi, vuramadı, seken topa Dzeko vurdu, savunmaya da çarpan top üst ağlarda kaldı.

GOL OFSAYTA TAKILDI!

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Maçın 82. dakikasında savunma arkasına sarkan Batshuayi kalecinin sağından yerden vuruşla fileleri sarstı ancak ofsayt bayrağı havada. VAR kontrolü sonrasında da karar değişmedi, gol geçerli değil.

TOP ÇİZGİDEN ÇIKTI

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103'ncü dakikada Olympiakos'ta Konstantinos Fortounis'in ceza sahası içine ortasında yapılan kafa vuruşu Livakovic'e de çarpıp direkten döndü. Dönen topta Olympiakoslu oyuncunun tamamladığı topu Djiku çizgiden çıkardı.

KIRMIZI KART!

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Ntoi, hava topunda Cengiz'e yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarısını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Olympiakos 10 kişi.

FENERBAHÇE’DE 4 OYUNCU SAKATLIĞINI ATLATARAK KADRODA YER ALDI

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Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları dolayısıyla takımını son maçlarda yalnız bırakan 4 oyuncu Olympiacos maçıyla birlikte kadroya geri döndü. Fenerbahçe’de son olarak 17 Mart’ta oynanan Trabzonspor maçında forma giyen ve ardından sakatlığı dolayısıyla yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı kalan Mert Hakan Yandaş; 7 Şubat’ta Gaziantep FK’ya karşı oynanan kupa maçından bu yana takımdan ayrı kalan Joshua King ile son 3 resmi maçta kadroda yer almayan Cengiz Ünder, Olympiacos ile oynanan karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Ganalı stoper Alexander Djiku ise kaçırdığı 3 maçın ardından Yunan ekibine karşı oynanan karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıktı.

SARI LACİVERTLİ EKİPTE TEK EKSİK

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Fenerbahçe, Olympiacos karşısında tek oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, Olympiacos maçında takımını yalnız bıraktı. Fenerbahçe’de ayrıca UEFA listesinde yer almayan Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun, Olympiacos maçının kadrosunda yer almadı.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

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Fenerbahçeli taraftarlar, Olympiacos ile oynanan zorlu müsabakada takımlarına büyük destek verdi. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerin büyük kısmını doldururken, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Öte yandan Yunan taraftarlar ise takımlarının cezasından dolayı deplasman tribününde yer alamadı.

OLYMPIACOS’TA TEK EKSİK

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Yunan ekibi Olympiacos, Fenerbahçe karşısında tek oyuncusundan yararlanamadı. Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı olan Panagiotis Retsos, bu önemli karşılaşmada forma giymedi. Yunan ekibinde ayrıca Giulian Biancone, Jovane Cabral, Gelson Martins, Ruben Vezo ve Fran Navarro gibi isimler de UEFA listesinde yer almıyor.

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