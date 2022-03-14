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  4. Son dakika: Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak? İşte açıklama...

Son dakika: Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak? İşte açıklama...

14.03.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: beIN Sports'un çekildiği Süper Lig yayın ihalesinde Saran Group ve TRT'den yazılı açıklama geldi. Digitürk'ün yıllar sonra bıraktığı ihalede yayıncı kuruluş resmen değişiyor... Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 seçeneklerini masaya yatıran Saran Grup, TFF'nin vereceği kararı bekleyecek. Maçlar şifresiz mi olacak, Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Son dakika: Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak? İşte açıklama...

Son dakika haberi: beIN Sports yıllar sonra çekildiği yayın ihalesinde yeni gelişmeler yaşanıyor... Saran Group'un bir adım önde olduğu ihaleyle ilgili flaş açıklamalar geldi. Saran Group'un teklif verdiği paketlerin içerikleri neler? Maçlar şifresiz mi olacak? İşte tüm detaylar...

DİGİTURK REST ÇEKTİ, SARAN PROJE SUNDU

Şu ana kadar en yüksek teklifi veren Digitürk'ün yayın ihalesinden çekilmesi sonrası en yüksek ikinci teklif veren Saran Group öne geçti... İki grubun verdiği teklifler arasında büyük farklar var fakat Saran Group, Süper Lig TV projesini gerçekleştirmek için her şeyi yapıyor. Saran Group ihalesi kazanırsa maçlar yine şifreli olacak.

İşte Saran Group'tan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"KAMUOYUNA DUYURU

Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17:00'ye kadar süre tanınmıştır.

Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte, TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz.

İhale sürecinde alternatif teklif olarak sunmuş olduğumuz Süper Lig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız.

Türk futboluna ve tüm sporseverlere hayırlı olmasını dileriz."

İşte TRT'nin yayın ihalesiyle ilgili yaptığı açıklama;

"TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F'ye ilişkin sözleşmeleri TFF'ye teslim ettik."

HANGİ PAKETTE NELER VAR? KİM NE KADAR TEKLİF VERDİ?

PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları (Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına ve Paket 1-A ile ilgili daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi)

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları (500.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları (140.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları (330.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları (30.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları (15.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı

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