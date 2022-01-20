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Son dakika: Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı! Galatasaray taraftarından görülmemiş tepki

20.01.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Süper Lig'de Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray ilk kez taraftarı önünde bir maç oynadı. Sarı-Kırmızılı taraftarların maç başından beri yoğun istifa seslerinin yükseldiği maçta yayıncı kuruluş bir süreden sonra sesi kısmak zorunda kaldı. Galatasaray'ın attığı golün ardından sonra bile ''Yönetim istifa'' sesleri yükselirken taraftarlar yoğun tepki göstermeye devam etti.

Son dakika: Yayıncı kuruluş sesi kısmak zorunda kaldı! Galatasaray taraftarından görülmemiş tepki

Galatasaray, Ligin 22. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Domenec Torrent ile İstanbul'da ilk maçına çıkan Sarı-Kırmızılılarda taraftarlar maç başında yeni teknik adama desteklerini ilettiler. Karşılaşma başladıktan hemen sonra yönetime istifa sesleri yükselmeye başladı. Maçın neredeyse her anında protesto yapan taraftarların öfkesi bir türlü dinmedi.

SESİ KISMAK ZORUNDA KALDILAR

Galatasaraylı taraftarların yönetime ağır protestosu sürekli devam etti. Halil Dervişoğlu'nun golünün ardından bile tepkisi dinmeyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar yönetime istifa çağrısında bulundu. Maçı anlatmak zorlanan spikerin imdadına yayıncı kuruluş yetişti ve sesi kısmak zorunda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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