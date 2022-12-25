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Son dakika: Yeni lider Galatasaray! Bafetimbi Gomis'in tek kişilik resitali, sarı - kırmızılıları 662 gün sonra zirveye taşıdı...

25.12.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya sarı - kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan karşılaşmada kazanan taraf, 2-1'lik skorla Galatasaray oldu. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Bafetimbi Gomis atarken, Galatasaray 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu. İşte maçtan detaylar...

Son dakika: Yeni lider Galatasaray! Bafetimbi Gomis'in tek kişilik resitali, sarı - kırmızılıları 662 gün sonra zirveye taşıdı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk etti. Sarı - kırmızılı taraftarların tıklım tıklım doldurduğu stadyumda her iki takım da büyük bir mücadele sergiledi. 90 dakikası nefes kesen karşılaşmada kazanan taraf Galatasaray oldu.

Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis kaydetti. İstanbulspor'un tek sayısı ise 82. dakikada Mehmet Yeşil'den geldi.

Bu skorun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 30'a yükseltti ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Mağlubiyet serisi 8 maça çıkan İstanbulspor ise 8 puanla 18. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MERTENS KESTİ, GOMIS BİTİRDİ

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Galatasaray, müsabakanın 15. dakikasında bir köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Dries Mertens ortasını yaptı. Kalabalık içerisinden meşin yuvarlağa kafasıyla vuran Bafetimbi Gomis, topu ağlarla buluşturdu ve sarı - kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

GOMIS YENİDEN SAHNEDE

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Golden sonra ataklarını sıklaştıran ve İstanbulspor kalesine yükelenen sarı - kırmızılılar, karşılaşmanın 37. dakikasında bir korner daha kazandı. Topun başına yine Mertens geçti ve Belçikalı yıldız arka direğe ortasını yaptı. Fredrik Midtsjö'nün indirdiği topu Bafetimbi Gomis tamamladı ve Fransız santrfor hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydederek skoru 2-0'a getirdi.

GALATASARAY'DA SAKATLIK

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Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş, karşılaşmanın 67. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Genç futbolcu, yerini Patrick van Aanholt'a bıraktı.

MEHMET YEŞİL, FARKI 1'E İNDİRDİ

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Son anlara doğru gol arayışını sıklaştıran İstanbulspor, 82. dakikada rakip yarı alanda bir serbest vuruş kazandı. Konuk ekibin sağ kanattan kazandığı frikikte ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Mehmet Yeşil kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi.

TAM 662 GÜN SONRA LİDER

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Sarı - kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'de 662 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-0 mağlup olmasıyla birlikte puanını 30 yapan Aslan, Süper Lig'in yeni lideri oldu.

OKAN BURUK KADROYU DEĞİŞTİRDİ

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Hafta içinde Nef Stadı'nda yapılan kupa mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'nü eleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'i neredeyse tamamen değiştirdi. Okan Buruk, Ankara Keçiörengücü maçında ilk 11'de görev verdiği kaleci Fernando Muslera'dan cezası nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında yararlanamadı. Buruk, kupa maçında ilk 11'de görev verdiği Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata'yı İstanbulspor karşısında yedek soyundurdu. Okan Buruk, bu futbolcuların yerine Okan Kocuk, Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Bafetimbi Gomis, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sacha Boey'u sahaya sürdü. Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Lucas Torreira, Victor Nelsson ve Milot Rashica, İstanbulspor maçında da aynı şansı yakaladı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde ayrıca Jankat Yılmaz, Sergio Oliveira ve Yusuf Demir yer aldı.

KALE OKAN'A EMANET

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Galatasaray'da kaptan Muslera'nın cezalı olduğu maçta kaleyi Okan Kocuk korudu. Dünya Kupası arası öncesindeki son maç olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Muslera, İstanbulspor maçında forma giyemedi. Bu sezon ilk kez bir lig maçında süre alan 27 yaşındaki Okan Kocuk, 2017-2018 sezonunda kalesini koruduğu İstanbulspor'a karşı mücadele etti.

GOL UMUDU GOMIS OLDU

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Okan Buruk, santrforda tercihini Bafetimbi Gomis'ten yana kullandı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçında kadroya alınmadı. Okan Buruk, Ankara Keçiörengücü müsabakasında ilk 11'de oynattığı Seferovic'i yedeğe çekerken, galibiyet golünü atan Gomis'e formayı verdi. Sezon başında ligde kritik goller atan Gomis, sarı-kırmızılı ekibin İstanbulspor mücadelesindeki gol umudu oldu.

OLIVEIRA KADRODA

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Galatasaray'da sakatlığı geçen Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira kadroda yer aldı. Dünya Kupası arasında 26 Kasım'da yapılan antrenmanda sakatlanan Oliveira, uzun bir tedavi sürecinin ardından ligdeki ilk maça yetişti. Tecrübeli oyuncu, İstanbulspor mücadelesine yedeklerde başladı.

MIDTSJÖ 4 MAÇ SONRA 11'DE

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Sarı-kırmızılı ekibin Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, ligde 4 maç sonra ilk 11'de form giydi. Süper Lig'de son olarak 10. haftada deplasmanda yapılan Yukatel Kayserispor mücadelesine ilk 11'de başlayan Midtsjö, sonrasındaki 4 maça yedekte başladı. Norveçli futbolcu, 3 maçta toplam 30 dakika süre bulurken, 1 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen oyuna giremedi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

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Galatasaray taraftarı, takımlarının haftayı lider tamamlama ihtimalinin bulunduğu maça büyük ilgi gösterdi. Nef Stadı'ndaki müsabakayı 45 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar tribünden takip etti.

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