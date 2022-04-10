Son dakika: Yeni Malatyaspor Süper Lig'den düşen ilk takım oldu

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonunda küme düşen ilk takım oldu!
Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor, 23. dakikada Traore'nin attığı golle kritik bir galibiyet aldı. Karadeniz temsilcisi puanını 39'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.
Giresunspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.
dakikada gelişen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor atağında sağ kanattan Dicko'nun pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Okan Kocuk'un kucağında kaldı.
dakikada Chiquinho'nun ceza sahasına gönderdiği uzun topu kaleci Ertaç Özbir karşıladı. Mehmet Umut Nayir önüne düşen meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta attı.
dakikada konuk ekip öne geçti. Chiquinho'nun sol kanattan kullandığı korner atışını kaleci Ertaç Özbir uzaklaştırdı. Traore, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk kucağında kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
dakikada ceza yayı üzerinden Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk uzaklaştırdı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Cemil Tunç
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Kenan Özer (Dk. 87 Muhammed Emin Sarıkaya), Awuku, Campi, Karim Hafez, Azubuike (Dk. 90 Barış Başdaş), Mustafa Eskihellaç, Dicko, Donsah (Dk. 65 Metehan Ünal, Dk. 87 Umut Taniş), Jospin (Dk. 46 Atakan Müjde), Tetteh,
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Aziz Eraltay, Perez, Diarra, Hayrullah Bilazer, Traore, Süleymanov (Dk. 67 Sergio), Flavio, Chiquinho (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Diabate (Dk. 88 Sergen Piçinciol), Umut Nayir (Dk. 88 İbrahim Balde)
Gol: Dk. 23 Traore (GZT Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Jospin, Dk. 71 Atakan Müjde, Dk. 90+5 Karim Hafez (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 74 Perez (GZT Giresunspor)
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