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Son dakika: Yeni Malatyaspor Süper Lig'den düşen ilk takım oldu

10.04.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeni Malatyaspor Süper Lig'den düşen ilk takım oldu. Giresunspor'a mağlup olan sarı-siyahlıların küme düşmesi bitime 6 hafta kala kesinleşti.

Son dakika: Yeni Malatyaspor Süper Lig'den düşen ilk takım oldu

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonunda küme düşen ilk takım oldu!

Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor, 23. dakikada Traore'nin attığı golle kritik bir galibiyet aldı. Karadeniz temsilcisi puanını 39'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

Giresunspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

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MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

  1. dakikada gelişen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor atağında sağ kanattan Dicko'nun pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Okan Kocuk'un kucağında kaldı.

  2. dakikada Chiquinho'nun ceza sahasına gönderdiği uzun topu kaleci Ertaç Özbir karşıladı. Mehmet Umut Nayir önüne düşen meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta attı.

  3. dakikada konuk ekip öne geçti. Chiquinho'nun sol kanattan kullandığı korner atışını kaleci Ertaç Özbir uzaklaştırdı. Traore, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

  4. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk kucağında kaldı.

  5. dakikada Donsah'ın pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

  1. dakikada ceza yayı üzerinden Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk uzaklaştırdı.

  2. dakikada Awuku'nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh topu daha müsait durumda bulunan Campi'ye göndermek istedi ancak araya giren kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, Osman Gökhan Bilir, Cemil Tunç

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Kenan Özer (Dk. 87 Muhammed Emin Sarıkaya), Awuku, Campi, Karim Hafez, Azubuike (Dk. 90 Barış Başdaş), Mustafa Eskihellaç, Dicko, Donsah (Dk. 65 Metehan Ünal, Dk. 87 Umut Taniş), Jospin (Dk. 46 Atakan Müjde), Tetteh,

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Aziz Eraltay, Perez, Diarra, Hayrullah Bilazer, Traore, Süleymanov (Dk. 67 Sergio), Flavio, Chiquinho (Dk. 73 Muhammed Gümüşkaya), Diabate (Dk. 88 Sergen Piçinciol), Umut Nayir (Dk. 88 İbrahim Balde)

Gol: Dk. 23 Traore (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Jospin, Dk. 71 Atakan Müjde, Dk. 90+5 Karim Hafez (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 74 Perez (GZT Giresunspor)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Yeni Malatyaspor
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