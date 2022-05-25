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Son dakika: Yeni yayıncı kuruluş belli oluyor! Canlı yayında bombayı patlattı...

25.05.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'de yeni yayıncı kuruluşun kim olacağı henüz netlik kazanmazken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yayın ihalesinde şu ana kadar en iyi teklifi Saran Group'un verdiğini söyledi. TFF'de yaşanan istifa depreminden dolayı yeni anlaşma henüz imzalanamadı. İşte detaylar...

Son dakika: Yeni yayıncı kuruluş belli oluyor! Canlı yayında bombayı patlattı...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de sezon bitti. Yeni sezon öncesi kulüplerin gözü kulağı yayın ihalesinde. Sezonun başlamasından 6 ay önce bitirilmesi gereken Süper Lig Yayın İhalesi bir türlü sonuçlandırılmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tarafından kurulan ihale komisyonu fiilen dağıldı. Seçime odaklanan TFF, 5 teklifi imzalayıp gönderen Saran Group'a cevap vermedi.

HARCAMA LİMİTLERİ İPTAL OLUR

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ihalenin henüz sonuçlandırılamamasına tepki gösterdi. En önemli gelir kalemi olan maç yayınlarının ihalesinin sonuçlandırılmaması nedeniyle yeni sezonda Harcama Limitleri'nin iptal edilebileceğini kaydeden Koç, en iyi teklifi Saran Group'un verdiğini açıkladı.

KOÇ: SARAN'IN TEKLİFİ ÇOK İYİ

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Sürece dair durumu değerlendiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tavrını çok net şekilde ortaya koydu. Sarı lacivertli kulübün başkanı, "Bana sorarsanız Saran'ın teklifi iyi bir teklifti. Türk futbolunun geleceği açısından iyi bir teklifti. Futbolun paydaşlarını işin içine koyan modeldi. Artık yayın gelirlerinde buna doğru bir eğilim oluşacak" diye konuştu. Maçların ise şifresiz olup olmayacağı konusunda henüz net bir bilgi yok.

BEIN SPORTS İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Ajansspor'da yer alan habere göre TFF yönetimi, mevcut yayıncı kuruluş beINSports ile 1+1 yıllık ihalesiz devam etmek istiyor.

TFF yönetimi Rekabet Kurulu'ndan bu konuda onay bekliyor. Ancak son noktanın konulmamasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tutumu da etkili oluyor. TFF, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in isim hakkını Spor Toto'nun almasını istiyor.


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