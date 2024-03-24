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Son dakika! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı... Kadir İnanır'a ne oldu?

24.03.2024 11:12 | Son Güncelleme:
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Usta oyuncu Kadir İnanır'dan üzen haber geldi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı olarak hastaneye getirildiği bilgiler arasında. Kadir İnanır'ın sağlık durumu ve hastalığı merak konusu olurken, henüz bir açıklama yapılmadı.

Son dakika! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı... Kadir İnanır'a ne oldu?

Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanınca hemen hastaneye götürüldü. Kadir İnanır'dan gelen üzücü haber sevenlerini endişelendirdi. Peki Kadir İnanır'a ne oldu, sağlık durumu nasıl?

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın sağlık durumuna dair henüz detaylı bilgi alınamasa da alınan bilgiye göre, inme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

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Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.

Kadir İnanır beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye daha önce de kaldırılmıştı.

KADİR İNANIR'IN SON HALİ

Kadir İnanır geçtiğimiz gün sokakta görüntülenmişti. İnanir 'Hâlâ çok yakışıklısınız' iltifatına "Teşekkürler, sizlerin sevgisi sayesinde" demişti.

ıopıopıBu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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