Son dakika: Yılın transferi! Cristiano Ronaldo, Barcelona yolunda...

Son dakika: Sezon başında büyük bir sürpriz yapıp eski takımı Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra yeniden döndüğü Old Trafford’da mutsuz… 36 yaşındaki yıldız futbolcunun, sezon başında yeniden döndüğü Manchester United'da mutlu olmadığı, yeni teknik direktör Ralf Rangnic'in yöntemlerinin de Ronaldo'yu ikna etmediği ve bu yüzden takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

REAL MADRID SONRASI BARCELONA

Manchester United’ın Cristiano Ronaldo’yu Sporting’ten transfer ettiği 2003 yılında Barcelona’da başkanlık yapan Laporta, dünya yıldızı yerine eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’yı tercih etmişti! Q7, Barcelona’da kalıcı olamadı ve Ronaldo ise dünya futbol tarihine adını yazdırdı.

BU KEZ RONALDO DEDİ!

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın da Cristiano Ronaldo transferini bu kez bitirmek istediği aktarıldı. 2003 yılında iki Portekizli Ricardo Quaresma ve Cristiano Ronaldo arasında kalan ve tercihini Quaresma'dan yana kullanan Laporta'nın bu kez hata yapmak istemediği ve Ronaldo'yu takıma katmak istediği kaydedildi.

MESSI’NİN EVİNİ TUTABİLİR

İspanyol gazetesinin haberinde, Ronaldo’nun Barselona şehrinde kiralık ev bile baktığı iddia edildi! Ronaldo, 7 kez Ballon d’Or kazanan Lionel Messi’nin evini kiralayabilir. İddiaya göre; Pique, Ronaldo’nun yaşayacağı ev için Messi ile iletişime geçti ve Arjantinli yıldız da bunu olumlu karşıladı.



