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Son dakika: Yılın transferi! Cristiano Ronaldo, Barcelona yolunda...

28.12.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Spor Haberleri: Juventus'tan ayrılarak büyük bir sürprize imza atan Cristiano Ronaldo, eski takımı Manchester United'a imza atmıştı. İngiltere'ye geldiği günden beri mutlu olmadığı bilinen dünya yıldızı oyuncu için gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. İddianın kaynağı İspanya basını... Çıkan haberlere göre Ronaldo kendisini Barcelona'ya önerdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Yılın transferi! Cristiano Ronaldo, Barcelona yolunda...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika: Sezon başında büyük bir sürpriz yapıp eski takımı Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra yeniden döndüğü Old Trafford’da mutsuz… 36 yaşındaki yıldız futbolcunun, sezon başında yeniden döndüğü Manchester United'da mutlu olmadığı, yeni teknik direktör Ralf Rangnic'in yöntemlerinin de Ronaldo'yu ikna etmediği ve bu yüzden takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

REAL MADRID SONRASI BARCELONA

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Manchester United’ın Cristiano Ronaldo’yu Sporting’ten transfer ettiği 2003 yılında Barcelona’da başkanlık yapan Laporta, dünya yıldızı yerine eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma’yı tercih etmişti! Q7, Barcelona’da kalıcı olamadı ve Ronaldo ise dünya futbol tarihine adını yazdırdı.

BU KEZ RONALDO DEDİ!

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Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın da Cristiano Ronaldo transferini bu kez bitirmek istediği aktarıldı. 2003 yılında iki Portekizli Ricardo Quaresma ve Cristiano Ronaldo arasında kalan ve tercihini Quaresma'dan yana kullanan Laporta'nın bu kez hata yapmak istemediği ve Ronaldo'yu takıma katmak istediği kaydedildi.

MESSI’NİN EVİNİ TUTABİLİR

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İspanyol gazetesinin haberinde, Ronaldo’nun Barselona şehrinde kiralık ev bile baktığı iddia edildi! Ronaldo, 7 kez Ballon d’Or kazanan Lionel Messi’nin evini kiralayabilir. İddiaya göre; Pique, Ronaldo’nun yaşayacağı ev için Messi ile iletişime geçti ve Arjantinli yıldız da bunu olumlu karşıladı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United Juventus
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