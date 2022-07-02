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Son dakika: Yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Taraftarın sevgilisi olmuştu...

02.07.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: ING Basketbol Ligi final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrılmış ve göreve Dimitris Itoudis getirilmişti. Nando De Colo ve Jan Vesely'nin ayrılığı sonrasında takviyelere yönelen sarı - lacivertliler, eski yıldızını transfer etmek üzere...

Son dakika: Yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Taraftarın sevgilisi olmuştu...

ING Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko'da gelecek sezonun kadro planlaması sürerken, üst üste gelen ayrılıkların ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Nemanja Bjelica ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yurt dışından ve NBA'den çeşitli teklifler almasına rağmen Sırp yıldızın tercihinin Fenerbahçe Beko olduğu belirtildi.

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4 ve 5 numara pozisyonlarında oynayabilen 34 yaşındaki Nemanja Bjelica, geçtiğimiz sezon Golden State Warriors formasıyla NBA'de şampiyonluk yaşamıştı.

2015'TE FENERBAHÇE İLE İLKLERİ YAŞADI

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2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Nemanja Bjelica, 2015'te NBA'ye gitti. NBA'de bugüne kadar Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings ve Golden State Warriors için oynadı.

Bjelica, 2015 EuroLeague sezonunda ilk kez Final Four'a yükselen Fenerbahçe Beko'nun en önemli yıldızı konumundaydı ve MVP ödülünü kazanmıştı.

GOLDEN STATE WARRIORS'TAKİ İSTATİSTİKLERİ

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Geçen sezon Golden State Warriors için 86 maça çıkan 34 yaşındaki yıldız, 16.1 dakikada yüzde 36.2 üçlük oranıyla 6.1 sayı, 4.1 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakaladı.

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