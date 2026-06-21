Son Dakika | YKS 2026 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026 yılı YKS, TYT, AYT ve YDT soru kitapçığı ve cevapları ÖSYM resmi sitesinde öğrencilerin erişimine açıldı. Adaylar ÖSYm resmi sitesine kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına ulaşabliecek.

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ÖSYM BAŞKANI DUYURDU: YKS, TYT, AYT ve YDT SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının tamamlandığını bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"YKS'nin tüm oturumları tamamlandı. Sınava giren tüm adaylarımızı tebrik ediyor, sınavın hayırlı olmasını diliyorum. Sınavın sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayan tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum."