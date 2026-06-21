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Son Dakika | YKS 2026 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Öğrenciler YKS, TYT, AYT ve YDT soru kitapçığı ve cevaplarına ÖSYM resmi sitesi üzerinden giriş yaparak ulaşabilecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "YKS'nin tüm oturumları tamamlandı. Sınava giren tüm adaylarımızı tebrik ediyor, sınavın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Son Dakika | YKS 2026 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı
Mustafa Fidan

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026 yılı YKS, TYT, AYT ve YDT soru kitapçığı ve cevapları ÖSYM resmi sitesinde öğrencilerin erişimine açıldı. Adaylar ÖSYm resmi sitesine kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına ulaşabliecek.

Son Dakika | YKS 2026 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM nin internet sitesinden erişime açıldı 1

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU: YKS, TYT, AYT ve YDT SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının tamamlandığını bildirdi.

Son Dakika | YKS 2026 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM nin internet sitesinden erişime açıldı 2

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"YKS'nin tüm oturumları tamamlandı. Sınava giren tüm adaylarımızı tebrik ediyor, sınavın hayırlı olmasını diliyorum. Sınavın sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayan tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum."

Son Dakika | YKS 2026 soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM nin internet sitesinden erişime açıldı 3

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