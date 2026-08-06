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İstanbul'un en başarılı 20 lisesi açıklandı! Zirvede 500 tam puanla o okul var

LGS 2026 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan liseler de belli oldu. İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla zirvede yer alırken, ilk 20'deki okullar merak konusu oldu.

İstanbul'un en başarılı 20 lisesi açıklandı! Zirvede 500 tam puanla o okul var
Çiğdem Berfin Sevinç

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 13 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları, 10 Temmuz'da açıklandı.

Yerleşmek istedikleri liselere 13-27 Temmuz'da tercihlerini yapan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ünü doldurdu, yerleştirme oranı ise yüzde 95,76 olarak gerçekleşti.

İlk yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul'da en yüksek taban puanla öğrenci alan ilk 20 lise belli oldu.

Buna göre İstanbul Erkek Lisesi 500 tam puanla öğrenci alarak birinci oldu. Almanca bölümüne 500, İngilizce bölümüne 497,75 puanla öğrenci alan Kabataş Erkek Lisesi ikinciliğe, 497,43 puanla öğrenci alan Galatasaray Lisesi ise üçüncülüğe yerleşti.

İstanbul un en başarılı 20 lisesi açıklandı! Zirvede 500 tam puanla o okul var 1

İLK 20'DE İKİ İMAM HATİP LİSESİ YER ALDI

İstanbul Atatürk Fen Lisesi 494,88 taban puanla dördüncü, Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,35 taban puanla beşinci, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 491,85 taban puanla altıncı, Haydarpaşa Lisesi 488,84 taban puanla yedinci, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 486,28 taban puanla sekizinci, Kadıköy Anadolu Lisesi 483,86 taban puanla dokuzuncu, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 483,43 taban puanla onuncu sırada yer aldı.

İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alarak ilk 20'ye giren diğer liselerin taban puanları şöyle oldu:

"Çapa Fen Lisesi 482,80 puanla 11'inci, Vefa Lisesi 480,10 puanla 12'nci, Beşiktaş Anadolu Lisesi 478,89 puanla 13'üncü, Validebağ Fen Lisesi 477,82 puanla 14'üncü, Burak Bora Anadolu Lisesi 477,09 puanla 15'inci, Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi 474,93 puanla 16'ncı, Pertevniyal Lisesi 474,49 puanla 17'nci, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 472,39 puanla 18'nci, Şehit İlhan Varank Fen Lisesi 469,98 puanla 19'uncu, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 469,51 puanla 20'nci."

İstanbul un en başarılı 20 lisesi açıklandı! Zirvede 500 tam puanla o okul var 2

NAKİL SÜRECİ

Öte yandan yerleştirmeye esas birinci nakil için tercihler bugün başladı. Birinci nakil tercihleri, 7 Ağustos'a kadar yapılacak ve sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

17-26 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül'de alacak. 4 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

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