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SON DAKİKA | YKS AYT'de bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değişti

Son dakika haberi: ÖSYM, YKS'de soru iptali ve şık değişikliği kararı verdi. AYT'de bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değişti.

SON DAKİKA | YKS AYT'de bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değişti
Devrim Karadağ

Son dakika: YKS AYT'de bir edebiyat sorusu iptal edildi, bir matematik sorunun da yanıtı değişti.

AYT'DE HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ?

Edebiyat ve Sosyal Bilimler Testi'nde sorulan 20 numaralı soru iptal edildi.

SON DAKİKA | YKS AYT de bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değişti 1

İptal edilen soru

CEVAP ŞIKKI DEĞİŞTİ

Matematik Testi'nde yer alan 23 numaralı sorunun 'C' olan cevabı 'A' olarak değiştirildi.

SON DAKİKA | YKS AYT de bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değişti 2

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından, Alan Yeterlilik Testleri’nin Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 23 numaralı sorunun “C” olarak girilmiş cevabının “A” olarak değiştirilmesine; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. 2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SON DAKİKA | YKS AYT de bir soru iptal edildi, bir sorunun yanıtı değişti 3

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