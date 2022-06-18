SON DAKİKA | YKS heyecanı başlıyor! TYT bugün... Baraj kalktı rekor sayıya ulaştı

Son dakika haberi: YKS maratonu başlıyor... 2022 YKS ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak. 2022 YKS, ÖSYM'nin uyguladığı en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı sınav olacak.

3 MİLYON 243 BİN KİŞİ YKS İÇİN TER DÖKECEK

Türkiye genelinde 3 milyon 243 bin 409 aday üniversiteli olabilmek için bugün ve yarın sınava girecek. Baraj puanı kalktığı için aday sayısı rekora ulaştı.

MASKESİZ SINAV

Uzun bir aradan sonra öğrenciler, maske zorunluluğu olmadan sınava girecek. İçerisinde detaylı bilgiler barındıran sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi kontrol edilecek olan adaylar, sınav binalarına hiçbir teknolojik cihazı sokamayacak.

TYT SÜRESİ DE UZATILDI

Bu yıl 135'ten 165 dakikaya yükseltilen sınavın ilk oturumu olarak bilinen Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.00'da başlayacak. Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.00'da, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.30'da gerçekleşecek. Sınav saatinden önce sınav giriş belgelerinde yer alan okulda olmaları gereken adaylar, sınav başlama saati sonrasında içeri alınmayacak.



